मार्च में बदलेगी सूर्य और शुक्र की चाल, इन राशियों के शुरू हो सकते हैं अच्छे दिन

Mar 06, 2026 04:15 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का राशि परिवर्तन (गोचर) व्यक्ति के जीवन, करियर, धन और रिश्तों पर प्रभाव डाल सकता है। मार्च 2026 में दो महत्वपूर्ण ग्रह- सूर्य और शुक्र अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। ग्रहों के राजा सूर्य जहां आत्मविश्वास, पद और प्रतिष्ठा के कारक माने जाते हैं।

वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का राशि परिवर्तन (गोचर) व्यक्ति के जीवन, करियर, धन और रिश्तों पर प्रभाव डाल सकता है। मार्च 2026 में दो महत्वपूर्ण ग्रह- सूर्य और शुक्र अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। ग्रहों के राजा सूर्य जहां आत्मविश्वास, पद और प्रतिष्ठा के कारक माने जाते हैं, वहीं शुक्र को सुख, प्रेम, सौंदर्य और वैभव का कारक ग्रह माना जाता है। इन दोनों ग्रहों के गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है।

14 मार्च को सूर्य का मीन राशि में गोचर

ज्योतिष गणनाओं के अनुसार 14 मार्च 2026 को सूर्य कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का यह गोचर आध्यात्मिकता, संवेदनशीलता और रचनात्मकता से जुड़ा माना जाता है। इस दौरान कई लोगों को करियर में नई दिशा मिल सकती है, साथ ही आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है।

26 मार्च को शुक्र का मेष राशि में प्रवेश

इसके बाद 26 मार्च 2026 को शुक्र मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का यह परिवर्तन प्रेम संबंधों, दांपत्य जीवन, सुख-सुविधाओं और आर्थिक मामलों पर प्रभाव डाल सकता है। मेष राशि में शुक्र का गोचर कई लोगों के जीवन में नए अवसर और सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

इन राशियों के लिए शुभ संकेत

मेष राशि- मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और करियर में नई संभावनाएं बन सकती हैं। कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में भी राहत मिल सकती है।

वृषभ राशि- वृषभ राशि के लोगों के लिए यह समय योजनाओं को आगे बढ़ाने का हो सकता है। कामकाज में सुधार देखने को मिल सकता है और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं।

मिथुन राशि- मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नौकरी या व्यवसाय में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है।

धनु राशि- धनु राशि के लोगों के लिए यह गोचर कई मामलों में राहत देने वाला साबित हो सकता है। परिवार और निजी जीवन में खुशियों का माहौल बन सकता है। आर्थिक मामलों में भी धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है।

कुंभ राशि- कुंभ राशि के जातकों को इस समय नए अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार की संभावना है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

