मार्च में बदलेगी सूर्य और शुक्र की चाल, इन राशियों के शुरू हो सकते हैं अच्छे दिन
वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का राशि परिवर्तन (गोचर) व्यक्ति के जीवन, करियर, धन और रिश्तों पर प्रभाव डाल सकता है। मार्च 2026 में दो महत्वपूर्ण ग्रह- सूर्य और शुक्र अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। ग्रहों के राजा सूर्य जहां आत्मविश्वास, पद और प्रतिष्ठा के कारक माने जाते हैं, वहीं शुक्र को सुख, प्रेम, सौंदर्य और वैभव का कारक ग्रह माना जाता है। इन दोनों ग्रहों के गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है।
14 मार्च को सूर्य का मीन राशि में गोचर
ज्योतिष गणनाओं के अनुसार 14 मार्च 2026 को सूर्य कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का यह गोचर आध्यात्मिकता, संवेदनशीलता और रचनात्मकता से जुड़ा माना जाता है। इस दौरान कई लोगों को करियर में नई दिशा मिल सकती है, साथ ही आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है।
26 मार्च को शुक्र का मेष राशि में प्रवेश
इसके बाद 26 मार्च 2026 को शुक्र मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का यह परिवर्तन प्रेम संबंधों, दांपत्य जीवन, सुख-सुविधाओं और आर्थिक मामलों पर प्रभाव डाल सकता है। मेष राशि में शुक्र का गोचर कई लोगों के जीवन में नए अवसर और सकारात्मक बदलाव ला सकता है।
इन राशियों के लिए शुभ संकेत
मेष राशि- मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और करियर में नई संभावनाएं बन सकती हैं। कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में भी राहत मिल सकती है।
वृषभ राशि- वृषभ राशि के लोगों के लिए यह समय योजनाओं को आगे बढ़ाने का हो सकता है। कामकाज में सुधार देखने को मिल सकता है और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं।
मिथुन राशि- मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नौकरी या व्यवसाय में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है।
धनु राशि- धनु राशि के लोगों के लिए यह गोचर कई मामलों में राहत देने वाला साबित हो सकता है। परिवार और निजी जीवन में खुशियों का माहौल बन सकता है। आर्थिक मामलों में भी धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है।
कुंभ राशि- कुंभ राशि के जातकों को इस समय नए अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार की संभावना है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि