सूर्य-शुक्र एक ही दिन बदलेंगे अपनी चाल, 8 जून से 3 राशियों के जीवन में आएंगी खुशियां
Surya-Shukra Gochar 8 June 2026: सूर्य और शुक्र एक ही दिन अपनी चाल बदलने वाले हैं। सूर्य और शुक्र का यह अद्भुत संयोग कई राशि वालों के लिए फायदेमंद रहेगा। जानें सूर्य-शुक्र किन राशियों को देंगे अच्छे परिणाम।
Surya-Shukra Gochar 8 June 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शुक्र का एक ही दिन अपनी चाल बदलना अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ खगोलीय घटना माना गया है। जब सूर्य और शुक्र एक ही दिन किसी राशि में या नक्षत्र में परिवर्तन करते हैं, तो कुछ राशियों के लिए यह बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। जून महीने में ग्रहों के राजा सूर्य और शुक्र एक ही दिन अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। पंचांग के अनुसार 8 जून 2026 को सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे और शुक्र कर्क राशि में आएंगे। शुक्र चंद्रमा की कर्क राशि में 4 जुलाई तक विराजमान रहेंगे। सूर्य-शुक्र का यह दुर्लभ संयोग तीन राशियों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। यह समय आपको सुखद खबर प्रदान करने के साथ ही करियर में सफलता और धन लाभ करा सकता है।
1. कर्क राशि-
कर्क राशि वालों के लिए सूर्य-शुक्र का यह दुर्लभ संयोग अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। लोग आपकी वाणी से प्रभावित होंगे। आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर पदोन्नति मिल सकती है या किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। क्रिएटिव जैसे म्यूजिक या राइटिंग फील्ड से जुड़े लोगों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। सामाजिक कद बढ़ेगा और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात हो सकती है।
2. सिंह राशि-
सिंह राशि के लिए यह संयोग वरदान समान साबित हो सकता है। इस समय आपको अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। किसी पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आर्थिक मामलों में विजय मिलेगी। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। कार्यों की अड़चनें दूर होंगी। करियर के मोर्चे पर अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।
3. कन्या राशि-
कन्या राशि के लिए यह समय आर्थिक स्थिरता प्रदान कर सकता है। समाज में आपका कद बढ़ेगा और सम्मान भी मिलेगा। ऑफिस में उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं और उनका सहयोग भी मिल सकता है। धन का आगमन होगा, जिससे वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट को रफ्तार मिल सकती है।
शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए करें ये उपाय-
1. कर्क राशि वालों को मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए।
2.सूर्य राशि वालों को भगवान सूर्य को जल देना लाभकारी रहेगा।
3. कन्या राशि वालों को रविवार को सूर्य को जल देना चाहिए और मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान