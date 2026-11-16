आज से 30 दिन तक 2 राशियां रहें अलर्ट, 6 राशियों को होगा प्रॉफिट
Surya Rashifal Sun Transit in Scorpio Horoscope 2026 : आज के दिन तुला राशि से वृश्चिक राशि में सूर्य एंटर करेंगे। सूर्य के इस गोचर से जहां कुछ राशियों को प्रॉफिट मिलेगा वहीं, कुछ के लिए समय मुश्किल भी रहेगा।
Surya Rashifal Sun Transit, सूर्य का गोचर : सूर्य ग्रह आप पर मेहरबान हों तो जीवन में मान और सम्मान बना रहता है। सूर्य ग्रह आत्मा, पिता और नेतृत्व के कारक माने जाते हैं। आज के दिन ग्रहों के राजा सूर्य अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। आज के दिन तुला राशि से वृश्चिक राशि में सूर्य एंटर करेंगे, जो मंगल ग्रह की राशि है। सूर्य के इस गोचर से जहां कुछ राशियों को प्रॉफिट मिलेगा वहीं, कुछ के लिए समय मुश्किल भी रहेगा। आइए पंडित जी से जानते हैं 17 नवंबर को सूर्य के राशि बदलने से किन राशियों को रखना होगा खास ख्याल और किन राशियों को रहना होगा सावधान -
आज से 30 दिन तक 2 राशियां रहें अलर्ट, 6 राशियों को होगा प्रॉफिट
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर करना दो राशि के जातकों के लिए परेशानी भरा साबित हो सकता है। वहीं, 6 राशियों के लिए ये गोचर शानदार रहने वाला है।
मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का वृश्चिक गोचर कैसा रहेगा?
वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर करना शुभ नहीं माना जा रहा है। शारीरिक या इमोशनल दूरी आपके रिश्ते को चुनौती दे सकती है। सावधान रहें कि बिजी शेड्यूल आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। कुछ मामलों में गलतफहमियां या बहस हो सकती है, जो जल्दबाजी में लिए गए डीसीजन या गलत शब्दों के कारण हो सकती है।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का वृश्चिक गोचर कैसा रहेगा?
सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश इस राशि के लिए लाभदायक नहीं माना जा रहा है। सावधान रहें क्योंकि आप अनजाने में कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, जो आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज बाधाएं आपको नहीं रोक नहीं सकती। प्रोफेशनल तौर पर चुनौतियों का आप पर असर नहीं पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें।
सूर्य गोचर से किन राशियों को लाभ होगा ?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य के गोचर करने से कन्या राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, वृषभ राशि और तुला राशि वालों को लाभ देखने को मिलेगा। जीवन में चल रही परेशानियां कम होने लगेगी। फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्टेबल रहने वाली है। इस दौरान जातकों को नौकरी में सफलता मिलने के साथ दोस्तों का सहयोग भी मिल सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा