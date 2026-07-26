सूर्य गोचर से सोने जैसा चमकेगा इन 5 राशियों का भाग्य, सावन में होगा महालाभ
Surya Rashifal Sun Transit in Sawan 2026 : इस समय ग्रहों के राजा सूर्य चंद्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। सावन के महीने में कर्क राशि में सूर्य का गोचर करना कुछ राशि के जातकों को फायदा दे सकता है।
Surya Rashifal Sun Transit in Sawan 2026 : ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर ज्योतिष की दृष्टि में खास माना जाता है। इस समय ग्रहों के राजा चंद्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। कुछ दी दिनों में सावन महीने की शुरुआत होने जा रही है। सावन के महीने में ज्यादातर समय के लिए ग्रहों के राजा सूर्य कर्क राशि में ही रहने वाले हैं। 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 17 अगस्त 2026 की सुबह तक सूर्य कर्क राशि में ही रहने वाले हैं। सावन में कर्क राशि में सूर्य का गोचर करना कुछ राशियों को फायदा दे सकता है। आइए पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानते हैं सूर्य के गोचर से सावन में किन राशियों को लाभ मिल सकता है-
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, चंद्र की कर्क राशि में सूर्य का गोचर होने से लगभग 5 राशियों का समय बेहद लाभकरी रहने वाला है। मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, मकर राशि, और वृषभ राशि को सूर्य के गोचर से शुभ फलों की प्राप्ति होगी।
सूर्य गोचर से सोने जैसा चमकेगा इन 5 राशियों का भाग्य, सावन में होगा महालाभ
मिथुन राशि
ग्रहों के राजा सूर्य का चंद्र की राशि में गोचर करना मिथुन राशि के लिए लाभप्रद माना जा रहा है। व्यापार में बड़े बदलाव होंगे। धन का आगमन होगा। संतान का भरपूर साथ मिलेगा। धर्म- कर्म में मन लगेगा।
कर्क राशि
कर्क राशि के लिए ग्रहों के राजा सूर्य का चंद्र की राशि में गोचर करना फायदेमंद माना जा रहा है। नौकरी पाने के इच्छुक लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा भी संभव है।
कन्या राशि
ग्रहों के राजा सूर्य का चंद्र की राशि में गोचर करना कन्या राशि के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। ऐसी जगह से धन का आगमन होगा, जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। नौकरी करने वालों को बोनस मिल सकता है।
मकर राशि
मकर राशि के लिए ग्रहों के राजा सूर्य का चंद्र की राशि में गोचर करना लाभकारी माना जा रहा है। परिवार की खुशियों में वृद्धि होगी। घर में समृद्धि बनी रहेगी। लाइफ में रोमांस बना रहेगा।
वृषभ राशि
ग्रहों के राजा सूर्य का चंद्र की राशि में गोचर करना वृषभ राशि के लिए अच्छी खबर लेकर आ सकता है। सुख, शांति का माहौल बना रहेगा। सेहत का ख्याल रखने की आवश्यकता है। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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