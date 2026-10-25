आज से 13 दिन तक 5 राशियों का सोने की तरह चमकेगा भाग्य, राहु के नक्षत्र में सूर्य गोचर
Surya Rashifal Sun Transit in Rahu Nakshatra 2026 : ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर करना कुछ राशियों के अच्छे दिन ला सकता है। पंडित जी से जानें ग्रहों के राजा सूर्य का नक्षत्र गोचर करना किन राशियों के लिए लाभदायक रहने वाला है -
Surya Rashifal Sun Transit in Rahu Nakshatra, सूर्य का नक्षत्र गोचर : ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर का असर सभी राशियों पर देखने को मिलता है। सूर्य की चाल में बदलाव होने से कुछ राशियों की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हाल ही में सूर्य ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। राहु के नक्षत्र में ग्रहों के राजा सूर्य गोचर कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 24 अक्टूबर 2026 के दिन से सूर्य राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। राहु के स्वाती नक्षत्र में सूर्य का गोचर 6 नवंबर 2026 की रात में 9 बजकर 08 मिनट तक होगा। ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर करना कुछ राशियों के अच्छे दिन ला सकता है। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं ग्रहों के राजा सूर्य का नक्षत्र गोचर करना किन राशियों के लिए लाभदायक समय ला सकता है -
आज से 13 दिन तक 5 राशियों का सोने की तरह चमकेगा भाग्य, राहु के नक्षत्र में सूर्य गोचर
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, राहु के स्वाती नक्षत्र में सूर्य का गोचर करना लगभग 5 राशियों के लिए लाभप्रद रहने वाला है।
वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर करना कैसा साबित होगा?
वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु के नक्षत्र में सूर्य का गोचर करना शुभ साबित होगा। व्यापार की स्थिति दुरुस्त रहने वाली है।
मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर करना कैसा साबित होगा?
मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु के नक्षत्र में सूर्य का गोचर करना लाभकारी साबित होगा। सरकारी नौकरी करने वालों को कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा।
कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर करना कैसा साबित होगा?
कन्या राशि के जातकों के लिए राहु के नक्षत्र में सूर्य का गोचर करना फलदायक साबित होगा। आर्थिक सिचूऐशन में पहले के मुकाबले सुधार नजर आ सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा।
तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर करना कैसा साबित होगा?
तुला राशि के जातकों के लिए राहु के नक्षत्र में सूर्य का गोचर करना पॉजिटिव साबित होगा। पूजा-पाठ में मन लगाए रखना बेहतर रहेगा। जीवन में आ रही तकलीफें धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी।
कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर करना कैसा साबित होगा?
कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु के नक्षत्र में सूर्य का गोचर करना लाभकारी साबित होगा। व्यापारियों को मुनाफा मिलने की संभावना है। कुछ लोगों की किस्मत चमक सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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