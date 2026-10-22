अगले 25 दिन 7 राशियों की रहेगी मौज, सूर्य गोचर से चमकेगी किस्मत
सूर्य का तुला राशि परिवर्तन 2026: इस समय सूर्य अपनी नीच राशि तुला में हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र की राशि में रहकर सूर्य 7 राशियों को लाभकारी परिणाम प्रदान करेंगे। जानें सूर्य गोचर के बारे में।
Surya Tula Gochar 2026: ग्रहों के राजा सूर्य इस समय तुला राशि के गोचर में हैं और 16 नवंबर 2026 तक यानी करीब 25 दिन इसी राशि में रहेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में तुला राशि सूर्य की नीच राशि मानी जाती है। इसका अर्थ है कि सूर्य तुला राशि में आकर कमजोर या बलहीन हो जाता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय सूर्य के तुला गोचर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तुला राशि में सूर्य अपना पूर्ण और सहज प्रभाव नहीं दे पाता है। क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व का कारक है और तुला राशि वायु तत्व से संबंधित है। लेकिन तुला राशि में सूर्य हर राशि पर अपना खराब या प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, ऐसा भी नहीं है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, सूर्य के तुला गोचर से 7 राशियां ऐसी हैं, जिन्हें शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि सूर्य एक शुभ ग्रह है। जानें सूर्य गोचर से किन राशियों के लिए अगले 25 दिन बीतेंगे शानदार।
मेष राशि:
मेष राशि के लिए सूर्य गोचर अच्छे परिणाम प्रदान कर सकता है। इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साहस और पराक्रम रंग लाएगा। किसी अटके हुए काम में सफलता मिलने के योग हैं। अपनों का सहयोग मिलेगा। किसी शुभ समाचार के मिलने से मानसिक तौर पर राहत महसूस करेंगे। व्यावसायिक स्थिति सुदृढ़ होगी। यात्राएं लाभकारी साबित हो सकती हैं।
वृषभ राशि:
वृषभ राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन शुभ फल प्रदान कर सकता है। इस समय नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो अनुकूल समय है। नौकरी पेशा करने वालों को मन मुताबिक परिणाम हासिल होंगे। व्यापारी वर्ग किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। परिवार से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं।
सिंह राशि:
सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य के प्रभाव से सिंह राशि वाले आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। अपने कार्य से आप अपनी कार्य क्षमता और लीडरशिप क्वालिटी दिखाने में सफल होंगे। प्रमोशन या आय में वृद्धि का इंतजार करने वाले जातकों को सुखद समाचार मिल सकता है। धन की स्थिति में सुधार होगा।
तुला राशि:
तुला राशि के लिए सूर्य गोचर काल लाभकारी साबित हो सकता है। इस समय आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। व्यापारी वर्ग को किसी नई डील या सौदे पर साइन करने का अवसर मिल सकता है। संतान पक्ष सहयोग रहेगा। बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। गुण-ज्ञान की प्राप्ति होगी। भौतिक सुखों में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं।
धनु राशि:
धनु राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन अच्छे फल प्रदान कर सकता है। व्यापार में विस्तार के पूर्ण योग हैं। किसी अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। भाग्य का साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। सहकर्मी और उच्चाधिकारी आपसे प्रभावित हो सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी अच्छी खबर के मिलने के योग हैं।
मकर राशि:
मकर राशि वालों के लिए सूर्य गोचर काल की यह अवधि लाभकारी सिद्ध हो सकती है। विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम समय कहा जाएगा। पढ़ाई-लिखाई में मन लगेगा और परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। धन की स्थिति में सुधार होगा। व्यापार करने वालों को मुनाफा हो सकता है।
कुंभ राशि:
कुंभ राशि के लिए सूर्य गोचर की यह अवधि शुभ रहने वाली है। इस समय आपको किस्मत का साथ मिलेगा और अटके हुए कार्यों की बाधाएं या अड़चनें दूर होंगी। घर में खुशियों की माहौल रहेगा। सुख-शांति का अनुभव करेंगे। भौतिक सुखों का बढ़-चढ़कर इस्तेमाल करेंगे। पिता का सहयोग मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान