अगले 25 दिन 7 राशियों की रहेगी मौज, सूर्य गोचर से चमकेगी किस्मत

सूर्य का तुला राशि परिवर्तन 2026: इस समय सूर्य अपनी नीच राशि तुला में हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र की राशि में रहकर सूर्य 7 राशियों को लाभकारी परिणाम प्रदान करेंगे। जानें सूर्य गोचर के बारे में।

Surya Tula Gochar 2026: ग्रहों के राजा सूर्य इस समय तुला राशि के गोचर में हैं और 16 नवंबर 2026 तक यानी करीब 25 दिन इसी राशि में रहेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में तुला राशि सूर्य की नीच राशि मानी जाती है। इसका अर्थ है कि सूर्य तुला राशि में आकर कमजोर या बलहीन हो जाता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय सूर्य के तुला गोचर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तुला राशि में सूर्य अपना पूर्ण और सहज प्रभाव नहीं दे पाता है। क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व का कारक है और तुला राशि वायु तत्व से संबंधित है। लेकिन तुला राशि में सूर्य हर राशि पर अपना खराब या प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, ऐसा भी नहीं है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, सूर्य के तुला गोचर से 7 राशियां ऐसी हैं, जिन्हें शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि सूर्य एक शुभ ग्रह है। जानें सूर्य गोचर से किन राशियों के लिए अगले 25 दिन बीतेंगे शानदार।

मेष राशि: मेष राशि के लिए सूर्य गोचर अच्छे परिणाम प्रदान कर सकता है। इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साहस और पराक्रम रंग लाएगा। किसी अटके हुए काम में सफलता मिलने के योग हैं। अपनों का सहयोग मिलेगा। किसी शुभ समाचार के मिलने से मानसिक तौर पर राहत महसूस करेंगे। व्यावसायिक स्थिति सुदृढ़ होगी। यात्राएं लाभकारी साबित हो सकती हैं।

वृषभ राशि: वृषभ राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन शुभ फल प्रदान कर सकता है। इस समय नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो अनुकूल समय है। नौकरी पेशा करने वालों को मन मुताबिक परिणाम हासिल होंगे। व्यापारी वर्ग किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। परिवार से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं।

सिंह राशि: सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य के प्रभाव से सिंह राशि वाले आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। अपने कार्य से आप अपनी कार्य क्षमता और लीडरशिप क्वालिटी दिखाने में सफल होंगे। प्रमोशन या आय में वृद्धि का इंतजार करने वाले जातकों को सुखद समाचार मिल सकता है। धन की स्थिति में सुधार होगा।

तुला राशि: तुला राशि के लिए सूर्य गोचर काल लाभकारी साबित हो सकता है। इस समय आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। व्यापारी वर्ग को किसी नई डील या सौदे पर साइन करने का अवसर मिल सकता है। संतान पक्ष सहयोग रहेगा। बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। गुण-ज्ञान की प्राप्ति होगी। भौतिक सुखों में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं।

धनु राशि: धनु राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन अच्छे फल प्रदान कर सकता है। व्यापार में विस्तार के पूर्ण योग हैं। किसी अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। भाग्य का साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। सहकर्मी और उच्चाधिकारी आपसे प्रभावित हो सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी अच्छी खबर के मिलने के योग हैं।

मकर राशि: मकर राशि वालों के लिए सूर्य गोचर काल की यह अवधि लाभकारी सिद्ध हो सकती है। विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम समय कहा जाएगा। पढ़ाई-लिखाई में मन लगेगा और परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। धन की स्थिति में सुधार होगा। व्यापार करने वालों को मुनाफा हो सकता है।

कुंभ राशि: कुंभ राशि के लिए सूर्य गोचर की यह अवधि शुभ रहने वाली है। इस समय आपको किस्मत का साथ मिलेगा और अटके हुए कार्यों की बाधाएं या अड़चनें दूर होंगी। घर में खुशियों की माहौल रहेगा। सुख-शांति का अनुभव करेंगे। भौतिक सुखों का बढ़-चढ़कर इस्तेमाल करेंगे। पिता का सहयोग मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा।