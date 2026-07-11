1 महीने तक सूर्य गोचर चमकाएगा 5 राशियों का भाग्य, कुंभ समेत 3 राशि रहें अलर्ट
Surya Rashifal Sun Transit effects 2026 : जल्द ही सूर्य राशि बदलने जा रहे हैं। इस बार सूर्य का राशि परिवर्तन चंद्र की राशि में होने जा रहा है। सूर्य की चाल से कुछ राशियों को शुभ परिणाम तो कुछ राशियों को अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं।
Surya Rashifal Sun Transit effects 2026, सूर्य गोचर कर्क राशि : सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य के गोचर करने से राशियों का जीवन में कई बदलाव आ सकते हैं। इस समय ग्रहों के राजा सूर्य मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। जल्द ही सूर्य राशि बदलने जा रहे हैं। इस बार सूर्य का राशि परिवर्तन चंद्रमा की राशि में होने जा रहा है। सूर्य की चाल बदलने से कुछ राशियों को शुभ परिणाम तो कुछ राशियों को अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 16 जुलाई 2026 के दिन रात में 11 बजकर 44 मिनट पर सूर्य का प्रवेश कर्क राशि में होगा। चंद्र की राशि में सूर्य का गोचर 17 अगस्त 2026 की सुबह तक होगा। आइए पंडित जी से जानते हैं सूर्य के चंद्र की राशि में गोचर करने से किन राशियों को लाभ होगा और किन राशियों को सावधान रहना पड़ेगा।
1 महीने तक सूर्य गोचर चमकाएगा 5 राशियों का भाग्य, कुंभ समेत 3 राशि रहें अलर्ट
ग्रहों के राजा सूर्य के कर्क राशि में गोचर करने से किन राशियों को लाभ होगा?
एस्ट्रोलॉजर पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, चंद्रमा की कर्क राशि में सूर्य के गोचर करने से मिथुन राशि, कन्या राशि, कर्क राशि, वृषभ राशि और मकर राशि के जातकों को लाभ हो सकता है।
सूर्य के कर्क राशि में गोचर करने से आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स और ज्यादा निखरेगा। इस दौरान ट्रैवल करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। खुले दिमाग और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने से न केवल पर्सनल विकास होगा बल्कि भविष्य में भी तरक्की मिलेगी। आपको अपने बॉस व गुरु का पूरा सपोर्ट मिलेगा। रचनात्मक प्रोजेक्ट्स और टीम सपोर्ट पर विशेष रूप से फोकस करें। धार्मिक चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा।
चंद्रमा की कर्क राशि में सूर्य के गोचर करने से किन राशियों को अलर्ट रहना चाहिए?
एस्ट्रोलॉजर पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सिंह राशि, मेष राशि, और कुंभ राशि वाले जातकों को सावधान रहना चाहिए। आर्थिक स्थिति में बदलाव हो सकता है। धन हानि होने की संभावना है। नेगेटिव फील कर सकते हैं। पार्टनर के साथ मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। सेहत भी खराब हो सकती है। सफलता पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। वहीं, अगर आपको नौकरी में दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं।
सूर्य गोचर के दौरान क्या उपाय करना चाहिए?
रोजाना सूर्य को जल देने से कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत बनाया जा सकता है। सूर्य ग्रह का संबंध मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा से माना जाता है।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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