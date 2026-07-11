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1 महीने तक सूर्य गोचर चमकाएगा 5 राशियों का भाग्य, कुंभ समेत 3 राशि रहें अलर्ट

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Surya Rashifal Sun Transit effects 2026 : जल्द ही सूर्य राशि बदलने जा रहे हैं। इस बार सूर्य का राशि परिवर्तन चंद्र की राशि में होने जा रहा है। सूर्य की चाल से कुछ राशियों को शुभ परिणाम तो कुछ राशियों को अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं। 

1 महीने तक सूर्य गोचर चमकाएगा 5 राशियों का भाग्य, कुंभ समेत 3 राशि रहें अलर्ट

Surya Rashifal Sun Transit effects 2026, सूर्य गोचर कर्क राशि : सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य के गोचर करने से राशियों का जीवन में कई बदलाव आ सकते हैं। इस समय ग्रहों के राजा सूर्य मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। जल्द ही सूर्य राशि बदलने जा रहे हैं। इस बार सूर्य का राशि परिवर्तन चंद्रमा की राशि में होने जा रहा है। सूर्य की चाल बदलने से कुछ राशियों को शुभ परिणाम तो कुछ राशियों को अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 16 जुलाई 2026 के दिन रात में 11 बजकर 44 मिनट पर सूर्य का प्रवेश कर्क राशि में होगा। चंद्र की राशि में सूर्य का गोचर 17 अगस्त 2026 की सुबह तक होगा। आइए पंडित जी से जानते हैं सूर्य के चंद्र की राशि में गोचर करने से किन राशियों को लाभ होगा और किन राशियों को सावधान रहना पड़ेगा।

1 महीने तक सूर्य गोचर चमकाएगा 5 राशियों का भाग्य, कुंभ समेत 3 राशि रहें अलर्ट

ग्रहों के राजा सूर्य के कर्क राशि में गोचर करने से किन राशियों को लाभ होगा?

एस्ट्रोलॉजर पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, चंद्रमा की कर्क राशि में सूर्य के गोचर करने से मिथुन राशि, कन्या राशि, कर्क राशि, वृषभ राशि और मकर राशि के जातकों को लाभ हो सकता है।

सूर्य के कर्क राशि में गोचर करने से आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स और ज्यादा निखरेगा। इस दौरान ट्रैवल करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। खुले दिमाग और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने से न केवल पर्सनल विकास होगा बल्कि भविष्य में भी तरक्की मिलेगी। आपको अपने बॉस व गुरु का पूरा सपोर्ट मिलेगा। रचनात्मक प्रोजेक्ट्स और टीम सपोर्ट पर विशेष रूप से फोकस करें। धार्मिक चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा।

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चंद्रमा की कर्क राशि में सूर्य के गोचर करने से किन राशियों को अलर्ट रहना चाहिए?

एस्ट्रोलॉजर पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सिंह राशि, मेष राशि, और कुंभ राशि वाले जातकों को सावधान रहना चाहिए। आर्थिक स्थिति में बदलाव हो सकता है। धन हानि होने की संभावना है। नेगेटिव फील कर सकते हैं। पार्टनर के साथ मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। सेहत भी खराब हो सकती है। सफलता पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। वहीं, अगर आपको नौकरी में दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं।

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सूर्य गोचर के दौरान क्या उपाय करना चाहिए?

रोजाना सूर्य को जल देने से कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत बनाया जा सकता है। सूर्य ग्रह का संबंध मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा से माना जाता है।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

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सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

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