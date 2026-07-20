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आज से इन 4 राशियों की रौशन होगी किस्मत, 14 दिन तक मिलेगा फायदा ही फायदा

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Surya Rashifal Sun Transit 2026 shani ke nakshatra : आज से शनि के नक्षत्र में सूर्य ने प्रवेश किया है। शनि के पुष्य नक्षत्र में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर करने से किन राशियों का भाग्योदय होने वाला है। 

आज से इन 4 राशियों की रौशन होगी किस्मत, 14 दिन तक मिलेगा फायदा ही फायदा

Surya Rashifal Sun Transit 2026 shani ke nakshatra : ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन का असर भी सभी राशियों पर पड़ता है। वहीं, प्रेजेंट टाइम में ग्रहों के राजा सूर्य शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 20 जुलाई 2026 के दिन सुबह में लगभग 11 बजकर 33 मिनट पर सूर्य ने पुष्य नक्षत्र में एंटर किया है। आज से शनि के नक्षत्र में सूर्य ने प्रवेश किया है। सूर्य और शनि के बीच पिता और पुत्र का रिश्ता माना जाता है। शनि के पुष्य नक्षत्र में ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर 3 अगस्त 2026 की सुबह तक होगा। इसलिए आइए पंडित जी से जानते हैं शनि के पुष्य नक्षत्र में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर करने से किन राशियों का भाग्योदय होने वाला है -

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य का गोचर शनि के पुष्य नक्षत्र में होने से कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और वृषभ राशि के लिए बेहद लाभदायक माना जा रहा है।

आज से इन राशियों की रौशन होगी किस्मत, 14 दिन तक मिलेगा फायदा ही फायदा

कन्या राशि के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

सूर्य का गोचर शनि के पुष्य नक्षत्र में होने से कन्या राशि के जातकों के लिए समय लाभदायक माना जा रहा है। धन लाभ होने की संभावना है। बिजनेस कर रहे हैं लोगों के लिए लाभदायक योग बन रहे हैं। शिक्षा से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है।

तुला राशि के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

सूर्य का गोचर शनि के पुष्य नक्षत्र में होने से तुला राशि के जातकों के लिए समय फायदेमंद माना जा रहा है। यह समय आपके लिए संपत्ति में निवेश करने के लिए अच्छा माना जा रहा है।आपका तेज आपको प्रशंसा का पात्र भी बनाएगा।

मकर राशि के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

सूर्य का गोचर शनि के पुष्य नक्षत्र में होने से मकर राशि के जातकों के लिए समय शुभ माना जा रहा है। आपके घर परिवार में सुख संपत्ति बनी रहेगी। व्यापार क्षेत्र में आपको अपने सहयोगियों का साथ मिलेगा। माता-पिता का ख्याल रखने से उनका आशीर्वाद मिलेगा।

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वृषभ राशि के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

सूर्य का गोचर शनि के पुष्य नक्षत्र में होने से वृषभ राशि के जातकों के लिए समय पॉजिटिव माना जा रहा है। कार्य क्षेत्र में भी आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और व्यापारीयों के लिए धन आगमन के योग बन रहे हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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