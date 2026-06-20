सूर्य गोचर: 2 दिन बाद से चमकेगा इन राशियों का भाग्य
Surya Rashifal Sun Transit 2026: जब भी सूर्य नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो सभी राशियों पर प्रभाव देखने को मिलता है। इस बार सूर्य का गोचर आर्द्रा नक्षत्र में होगा। ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर होने से कुछ राशियों के दिन बदल सकते हैं।
Surya Rashifal Sun Transit 2026: सूर्य ग्रहों के राजा माने जाते हैं। सूर्य का गोचर ज्योतिष की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जब भी सूर्य राशि या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो सभी राशियों पर कुछ-न-कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। सूर्य इस समय मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। मृगशिरा नक्षत्र में इस समय सूर्य गोचर कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 22 जून 2026 के दिन सूर्य नक्षत्र बदलने जा रहे हैं। इस बार सूर्य का गोचर आर्द्रा नक्षत्र में होगा। ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर होने से कुछ राशियों के दिन बदल सकते हैं। राहु के नक्षत्र में सूर्य देव 6 जुलाई 2026 तक विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे में आइए पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानते हैं राहु के आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य के गोचर करने से कैसा प्रभाव रहेगा और किन राशियों के लिए यह लाभदायक साबित हो सकता है-
सूर्य गोचर: 2 दिन बाद से चमकेगा इन राशियों का भाग्य
सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
राहु के आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य के गोचर करने से सिंह राशि के लिए लाभ की स्थिति बन रही है। एकादश भाव में सूर्य का होना अचानक से धन लाभ को बढ़ा सकता है। राहु की स्थिति भी बनी हुई है। तो इस प्रकार आपको लाभ होगा। इस दौरान कोई भी नए कार्य की शुरुआत करना आपके लिए शुभ माना जा रहा है। भाई-बहनों के साथ रिश्तों में आ रही खटास दूर हो सकती है। धन से जुड़े मसले धीरे-धीरे सॉल्व होने लगेंगे। परिवार के लोगों के साथ किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें।
मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
मकर राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। और किसी भी तरीके से शत्रु सिर नहीं उठा पाएंगे। आप उनको अपने हिसाब से टैकल कर लेंगे। अपने अनुसार आप कार्यों की स्थिति से लाभ पा सकते हैं। आपका दबदबा कायम रहेगा। आपको जीत भी हासिल होगी। कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने वाली हैं। जीवनसाथी के साथ प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। बिजनेस में आपको ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए, जो लंबे समय तक आपके लिए अच्छा निवेश लेकर आएं। घर वालों के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
सूर्य गोचर के दौरान क्या उपाय करने चाहिए?
- सूर्य देव की कृपा पाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
- सूर्य चालीसा का पाठ भी करें।
- सूर्य देव को अर्घ्य दें।
- सूर्य मंत्र का जाप करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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