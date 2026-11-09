अगले 10 दिन 6 राशियों का चमकेगा भाग्य, गुरु के नक्षत्र में सूर्य देंगे महालाभ
Surya Rashifal Sun Transit 2026 in Guru constellation : ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर करने से कुछ राशियों की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। सूर्य की शुभ स्थिति से जीवन में सुख, सम्मान और समृद्धि में वृद्धि होती है।
Surya Rashifal Sun Transit 2026, सूर्य राशिफल : सूर्य ग्रहों के राजा माने जाते हैं। इस समय कन्या राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं। हाल ही में सूर्य का प्रवेश गुरु के घर में हुआ है। ग्रहों के राजा विशाखा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। गुरु के विशाखा नक्षत्र में सूर्य के गोचर करने से कुछ राशियों के लिए समय बेहद प्रभावशाली माना जा रहा है। एक महीने में सूर्य लगभग 2 से 3 बार अपनी चाल में बदलाव करते हैं। ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर करने से कुछ राशियों की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार, 19 अक्टूबर तक सूर्य का गोचर विशाखा नक्षत्र में ही होगा। सूर्य की शुभ स्थिति से जीवन में सुख, सम्मान और समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए पंडित जी से जानते हैं विशाखा नक्षत्र में सूर्य के गोचर करने से किन राशियों का भाग्य चमकने वाला है -
अगले 10 दिन 6 राशियों का चमकेगा भाग्य, गुरु के नक्षत्र में सूर्य देंगे महालाभ
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, अगले 10 दिन गुरु के विशाखा नक्षत्र में सूर्य का गोचर करना लगभग 6 राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।
सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?
ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर करना सिंह राशि के जातकों के लिए लाभदायक माना जा रहा है। आपको अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा। किस्मत का सपोर्ट रहेगा।
मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?
ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर करना मेष राशि के जातकों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। सुख- शांति से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा।
धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?
ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर करना धनु राशि के जातकों के लिए शानदार माना जा रहा है। अपने लवर के साथ डेट पर भी जा सकते हैं। भाग्य साथ देगा
कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?
ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर करना कर्क राशि के जातकों के लिए खास माना जा रहा है। इंकम बढ़ाने के लिए आपको नए सोर्स मिल सकते हैं।
मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?
ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर करना मीन राशि के जातकों के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। नई जॉब मिलने की भी संभावना है।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?
ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर करना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ माना जा रहा है। अच्छी खबर मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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