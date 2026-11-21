अगले 12 दिन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, शनि के नक्षत्र में सूर्य गोचर देगा लाभ
Surya Rashifal Sun Horoscope: सूर्य के इस नक्षत्र गोचर से कुछ राशियों को जीवन में कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और मान-सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। सूर्य के अनुराधा नक्षत्र में गोचर करने से किन राशियों का भाग्य चमक सकता है।
Surya Rashifal Sun Horoscope Sun Transit: सूर्य ग्रहों के राजा हैं। ग्रहों के राजा सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन भी बेहद खास माना जाता है। इस समय सूर्य शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। सूर्य और शनि की एनर्जी का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि ओर देखने को मिलेगा। कुछ राशियों के लिए शनि के नक्षत्र के सूर्य अच्छी खबर लेकर आएंगे। सूर्य के इस नक्षत्र गोचर करने से कुछ राशियों को जीवन में कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और मान-सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार, 20 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर की सुबह तक सूर्य का गोचर अनुराधा नक्षत्र में होगा। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि देव माने जाते हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं सूर्य के अनुराधा नक्षत्र में गोचर करने से किन राशियों का भाग्य चमक सकता है -
अगले 12 दिन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, शनि के नक्षत्र में सूर्य गोचर देंगे लाभ
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य इस समय शनि के अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के इस नक्षत्र गोचर से 5 राशियों को भाग्य का फुल सपोर्ट मिलने वाला है।
1- मेष राशि के लिए सूर्य का गोचर अगले 12 दिन कैसा रहेगा?
मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर करना पॉजिटिव माना जा रहा है। समाज में आपकी पद- प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भाग्य साथ देगा। कॉन्फिडेंट फील करेंगे।
2- मिथुन राशि के लिए सूर्य का गोचर अगले 12 दिन कैसा रहेगा?
मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर करना लाभदायक माना जा रहा है। आर्थिक लाभ होने की संभावना है। जॉब करने वालों को कई अच्छे ऑफर मिल सकते हैं।
3- धनु राशि के लिए सूर्य का गोचर अगले 12 दिन कैसा रहेगा?
धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर करना फायदेमंद माना जा रहा है। करियर लाइफ में कई टास्क मिल सकते हैं, जो आपकी ग्रोथ में मदद कर सकते हैं।
4- कन्या राशि के लिए सूर्य का गोचर अगले 12 दिन कैसा रहेगा?
कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर करना लाभकारी माना जा रहा है। इन्वेस्टमेंट के कई नए ऑप्शन इस दौरान आपको मिल सकते हैं। आपको किस्मत का सपोर्ट मिलेगा।
5- मीन राशि के लिए सूर्य का गोचर अगले 12 दिन कैसा रहेगा?
मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर करना बेहद शुभ माना जा रहा है। कई कार्यो में सफलता मिलेगी। आपके पद में वृद्धि हो सकती है।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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