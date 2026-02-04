Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Surya Rashifal Shani meen rashi mai These zodiacs will benefit from Saturn and Sun Transit in Pisces after Holi 2026
सूर्य-शनि का गोचर मीन राशि में देगा जबरदस्त लाभ, जानें मिथुन, धनु और कुंभ राशि पर कैसा रहेगा प्रभाव

सूर्य-शनि का गोचर मीन राशि में देगा जबरदस्त लाभ, जानें मिथुन, धनु और कुंभ राशि पर कैसा रहेगा प्रभाव

संक्षेप:

Surya Rashifal Shani meen rashi mai: ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर करते ही गुरु की राशि में शनि और सूर्य की युति बन जाएगी। ऐसे में शनि और सूर्य की युति बनने से कुछ राशियों पर पॉजिटिव इफेक्ट देखा जा सकेगा।

Feb 04, 2026 02:08 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Surya Rashifal Shani meen rashi mai: कुछ ही दिनों में सूर्य का गोचर मीन राशि में होने वाला है। मीन राशि का स्वामित्व गुरु ग्रह को प्राप्त है। इस समय मीन राशि में पहले से ही शनि गोचर कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, होली के बाद सूर्य का गोचर मीन राशि में होने जा रहा है। सूर्य के गोचर करते ही गुरु की राशि में शनि और सूर्य की युति बन जाएगी। सूर्य और शनि के बीच पिता-पुत्र का संबंध है। ये दोनों ग्रह जब भी एक साथ आते हैं तो कई बदलाव अपने साथ लेकर आते हैं। ऐसे में शनि और सूर्य की युति बनने से कुछ राशियों पर पॉजिटिव इफेक्ट देखा जा सकेगा। आइए जानते हैं मीन राशि में शनि और सूर्य की युति किन राशियों का भाग्य चमका सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सूर्य-शनि का गोचर मीन राशि में देगा जबरदस्त लाभ, जानें मिथुन, धनु और कुंभ राशि पर कैसा रहेगा प्रभाव

मिथुन राशि के लिए मीन राशि में शनि और सूर्य की युति कैसी रहेगी?

मिथुन राशि के जातकों के लिए मीन राशि में शनि और सूर्य की युति लाभकारी साबित हो सकती है। यह युति आपकी राशि से दसवें भाव में बनने जा रही है। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे। प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बना रहे हैं। करियर में आपके कठिन परिश्रम की तारीफ की जाएगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। परिवार में सुख समृद्धि का माहौल रहेगा।

धनु राशि के लिए मीन राशि में शनि और सूर्य की युति कैसी रहेगी?

मीन राशि में शनि और सूर्य की युति धनु राशि के जातकों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। ये युति आपकी राशि से चौथे भाव में बनेगी। बिजनेस में प्रॉफिट होने के योग हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्टेबल रहने वाली है। न्यू जॉब के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं। व्यवसायियों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है। घर-परिवार में शांति का माहौल रहेगा। अच्छी खबर मिल सकती है।

कुंभ राशि के लिए मीन राशि में शनि और सूर्य की युति कैसी रहेगी?

कुंभ राशि वालों के लिए मीन राशि में शनि और सूर्य की युति पॉजिटिव समय लेकर आ रही है। यह युति आपकी राशि के धन और वाणी के क्षेत्र को प्रभावित करेगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। परिवार और दोस्तों के संग आपके संबंध मजबूत होंगे। सूझ-बूझ के साथ करियर से जुड़े डिसीजन लेना बेहतर रहेगा। जीवनसाथी का सपोर्ट भी मिलेगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें साथ ही वाणी पर भी संयम रखना बेहतर रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:शनि मेष राशि में कब आएंगे, जानें किस राशि पर होगी शुरू शनि की साढ़ेसाती
ये भी पढ़ें:होली के बाद बदलेगी गुरु की चाल, मार्गी गोचर देगा फायदा ही फायदा
ये भी पढ़ें:कुंभ राशि में सूर्य, बुध, राहु, शुक्र, मंगल, इन राशियों की खुशियों से भरेगी झोली
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Surya Gochar Shani gochar Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने