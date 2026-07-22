Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शनि के नक्षत्र में सूर्य, गुरु गोचर, 12 दिन में इन 4 राशियों पर होगी धन की बरसात

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Surya Rashifal Guru Gochar Sun Transit 2026 : सूर्य और गुरु की युति शनि के नक्षत्र में सूर्य के गोचर तक बनी रहेगी। ऐसे में पंडित जी से जानें शनि के पुष्य नक्षत्र में गुरु और सूर्य की युति से किन राशियों के लिए समय शानदार रहने वाला है-

शनि के नक्षत्र में सूर्य, गुरु गोचर, 12 दिन में इन 4 राशियों पर होगी धन की बरसात

Surya Rashifal Guru Gochar Sun Transit : सूर्य और गुरु का गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय शनि के नक्षत्र में सूर्य गोचर कर रहे हैं, जहां पहले से ही गुरु ग्रह विराजमान हैं। हिन्दू पंचांग के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्य 20 जुलाई के दिन से पुष्य नक्षत्र में विराजमान हैं। सूर्य का गोचर पुष्य नक्षत्र में 3 अगस्त की सुबह तक होगा। सूर्य के पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करते ही गुरु के साथ युति बन गई है। सूर्य और गुरु की यह युति शनि के नक्षत्र में सूर्य के गोचर तक बनी रहेगी। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं शनि के पुष्य नक्षत्र में गुरु और सूर्य की युति से किन राशियों के लिए समय शानदार रहने वाला है-

एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि के पुष्य नक्षत्र में सूर्य और गुरु का गोचर करना कुछ राशियों के लिए पॉजिटिव परिणाम लेकर आएगा। ऐसे में इस युति से वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, और मकर राशि को लाभ होगा।

शनि के नक्षत्र में सूर्य, गुरु गोचर, 12 दिन में इन 4 राशियों पर होगी धन की बरसात

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में सूर्य, गुरु का गोचर कैसा साबित होगा?

शनि के नक्षत्र में सूर्य, और गुरु का गोचर करना वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ माना जा रहा है। इंकम बढ़ने के योग बन रहे हैं। आपको अपने भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। मां की सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। जीवन में आ रही मुश्किलों को जीवनसाथी के सपोर्ट के साथ सुलझाया जा सकता है।

मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में सूर्य, गुरु का गोचर कैसा साबित होगा?

शनि के नक्षत्र में सूर्य, और गुरु का गोचर करना मिथुन राशि के जातकों के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। धन का आगमन ऐसी जगहों से होगा, जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे।

कन्या राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में सूर्य, गुरु का गोचर कैसा साबित होगा?

शनि के नक्षत्र में सूर्य, और गुरु का गोचर करना कन्या राशि के जातकों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कोई नया मौका मिल सकता है, जिसे धन आगमन होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:11 दिन बाद इन 4 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ, मंगल गोचर से मिलेगी सफलता
ये भी पढ़ें:राशिफल 23 जुलाई: कल इन 5 राशियों के जीवन में खूब मचेगी हलचल

मकर राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में सूर्य, गुरु का गोचर कैसा साबित होगा?

शनि के नक्षत्र में सूर्य, और गुरु का गोचर करना मकर राशि के जातकों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। करियर की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। आपके कार्यक्षेत्र में आपके दोस्तों का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। संतान का सुख आपको मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:राहु-केतु की चाल का कमाल, इन 6 राशियों की होगी चांदी ही चांदी
ये भी पढ़ें:3 दिन बाद से कुंभ समेत इन 5 राशियों के अच्छे दिन शुरू, मार्गी बुध गोचर से मिलेगी
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
guru gochar Rashifal Surya Gochar अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने