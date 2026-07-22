शनि के नक्षत्र में सूर्य, गुरु गोचर, 12 दिन में इन 4 राशियों पर होगी धन की बरसात
Surya Rashifal Guru Gochar Sun Transit 2026 : सूर्य और गुरु की युति शनि के नक्षत्र में सूर्य के गोचर तक बनी रहेगी। ऐसे में पंडित जी से जानें शनि के पुष्य नक्षत्र में गुरु और सूर्य की युति से किन राशियों के लिए समय शानदार रहने वाला है-
Surya Rashifal Guru Gochar Sun Transit : सूर्य और गुरु का गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय शनि के नक्षत्र में सूर्य गोचर कर रहे हैं, जहां पहले से ही गुरु ग्रह विराजमान हैं। हिन्दू पंचांग के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्य 20 जुलाई के दिन से पुष्य नक्षत्र में विराजमान हैं। सूर्य का गोचर पुष्य नक्षत्र में 3 अगस्त की सुबह तक होगा। सूर्य के पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करते ही गुरु के साथ युति बन गई है। सूर्य और गुरु की यह युति शनि के नक्षत्र में सूर्य के गोचर तक बनी रहेगी। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं शनि के पुष्य नक्षत्र में गुरु और सूर्य की युति से किन राशियों के लिए समय शानदार रहने वाला है-
एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि के पुष्य नक्षत्र में सूर्य और गुरु का गोचर करना कुछ राशियों के लिए पॉजिटिव परिणाम लेकर आएगा। ऐसे में इस युति से वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, और मकर राशि को लाभ होगा।
शनि के नक्षत्र में सूर्य, गुरु गोचर, 12 दिन में इन 4 राशियों पर होगी धन की बरसात
वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में सूर्य, गुरु का गोचर कैसा साबित होगा?
शनि के नक्षत्र में सूर्य, और गुरु का गोचर करना वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ माना जा रहा है। इंकम बढ़ने के योग बन रहे हैं। आपको अपने भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। मां की सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। जीवन में आ रही मुश्किलों को जीवनसाथी के सपोर्ट के साथ सुलझाया जा सकता है।
मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में सूर्य, गुरु का गोचर कैसा साबित होगा?
शनि के नक्षत्र में सूर्य, और गुरु का गोचर करना मिथुन राशि के जातकों के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। धन का आगमन ऐसी जगहों से होगा, जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे।
कन्या राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में सूर्य, गुरु का गोचर कैसा साबित होगा?
शनि के नक्षत्र में सूर्य, और गुरु का गोचर करना कन्या राशि के जातकों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कोई नया मौका मिल सकता है, जिसे धन आगमन होने की संभावना है।
मकर राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में सूर्य, गुरु का गोचर कैसा साबित होगा?
शनि के नक्षत्र में सूर्य, और गुरु का गोचर करना मकर राशि के जातकों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। करियर की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। आपके कार्यक्षेत्र में आपके दोस्तों का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। संतान का सुख आपको मिलेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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