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सूर्य राहु के आर्द्रा नक्षत्र गोचर 22 जून को, किन राशियों के लिए लाएगा धन समृद्धि?

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Surya Nakshtra Gochar: सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में गोचर के कारणकई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। 

सूर्य राहु के आर्द्रा नक्षत्र गोचर 22 जून को, किन राशियों के लिए लाएगा धन समृद्धि?

सूर्य अभी मृगशिरा नक्षत्र में हैं, अब जल्द ही सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में जाएंगे। सूर्य का 22 जून को आर्द्रा नक्षत्र में गोचर होगा, सूर्य अभी मिथुन राशि में हैं। सूर्य का यब नक्षत्र बहुत खास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस नक्षत्र में सूर्य जाते हैं को काफी परिवर्तन आते हैं। इस नक्षत्र को लेकर उत्सव भी मनाया जाता है। इस नक्षत्र को लेकर कहावत है। आर्द्रा में जो बोवे साठी, दुखै मारि निकालै लाठी। अर्थात जो आर्द्रा नक्षत्र में धान बोता है, वह दुख को लाठी से मार भगाता है। आर्द्रा बरसे पुनर्वसु जाय, दीन अन्न कोउ न खाय। आपको बता दें कि यह राु का नक्षत्र है। इस नक्षत्र को सूर्य के मकर राशि के गोचर की तरह मनाया जाता है। राहु के नक्षत्र में जब सूर्य जाएंगे, तोआपके लिए क्या लाएंगे। यहां पढ़ें इससे किस राशि पर क्या असर होगा और इसको एक पर्व के तौर पर क्यों मनाते हैं।

किस राशि पर इस गोचर का होगा अच्छा असर?

मिथुन, धनु, मेष और सिंह राशि के लिए खास तौर पर समृद्धि लाएगा। इस नक्षत्र में मेष राशि के लिए जहां चीजें सकारात्मक रहेंगी। सरकारी लाभ आपको मिल सकते हैं, कोई पुरस्कार मिल सकता है। आपको भाग्य का साथ रहेगा। मिथुन राशि के लोगों के लिए भाग्य के साथ के कारण काम बनेंगे, आपको कईजगह से लाभ के योग बन रहे हैं। सिंह राशि के काम बनेंगे और यात्राएं लाभ देंगी, प्रमोशन के योग भी दिख रहे हैं। धनु राशि के लिए रुके काम पूरे होंगे। समृद्धि आएगी। आमदनी बढ़ेगी। आपको लिए कई तरह से चीजें आसान होंगी। कुल मिलाकर सूर्य का राहु में जाना आपके लिए लाभकारी होगा।

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आर्द्रा नक्षत्र को कैसे मनाया जाता है?

इस नक्षत्र को कहा जाता है कि यह ऋतु चक्र का प्रतीक है। इसमें बारिश होने से अच्छी फसल होती है। धन रोपनी के लिए यह नक्षत्र लाभकारी है। आर्द्रा नक्षत्र नें जब सूर्य प्रवेश करते हैं और बिहार और झारखंड में पर्व मनाया जाता है। मिथिलावासियों के लिए इस दिन घरों में आर्द्रा के स्वागत में विशेष थाली परोसी जाती है। इस दिन लोग दाल, पूरी, खीर और आम का मजा लेते हैं। इसे आर्द्रा पर्व या आर्द्रा का त्योहार कहा जाता है। इस पर्व को किसानों से सुख समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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