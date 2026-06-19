सूर्य राहु के आर्द्रा नक्षत्र गोचर 22 जून को, किन राशियों के लिए लाएगा धन समृद्धि?
Surya Nakshtra Gochar: सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में गोचर के कारणकई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे।
सूर्य अभी मृगशिरा नक्षत्र में हैं, अब जल्द ही सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में जाएंगे। सूर्य का 22 जून को आर्द्रा नक्षत्र में गोचर होगा, सूर्य अभी मिथुन राशि में हैं। सूर्य का यब नक्षत्र बहुत खास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस नक्षत्र में सूर्य जाते हैं को काफी परिवर्तन आते हैं। इस नक्षत्र को लेकर उत्सव भी मनाया जाता है। इस नक्षत्र को लेकर कहावत है। आर्द्रा में जो बोवे साठी, दुखै मारि निकालै लाठी। अर्थात जो आर्द्रा नक्षत्र में धान बोता है, वह दुख को लाठी से मार भगाता है। आर्द्रा बरसे पुनर्वसु जाय, दीन अन्न कोउ न खाय। आपको बता दें कि यह राु का नक्षत्र है। इस नक्षत्र को सूर्य के मकर राशि के गोचर की तरह मनाया जाता है। राहु के नक्षत्र में जब सूर्य जाएंगे, तोआपके लिए क्या लाएंगे। यहां पढ़ें इससे किस राशि पर क्या असर होगा और इसको एक पर्व के तौर पर क्यों मनाते हैं।
किस राशि पर इस गोचर का होगा अच्छा असर?
मिथुन, धनु, मेष और सिंह राशि के लिए खास तौर पर समृद्धि लाएगा। इस नक्षत्र में मेष राशि के लिए जहां चीजें सकारात्मक रहेंगी। सरकारी लाभ आपको मिल सकते हैं, कोई पुरस्कार मिल सकता है। आपको भाग्य का साथ रहेगा। मिथुन राशि के लोगों के लिए भाग्य के साथ के कारण काम बनेंगे, आपको कईजगह से लाभ के योग बन रहे हैं। सिंह राशि के काम बनेंगे और यात्राएं लाभ देंगी, प्रमोशन के योग भी दिख रहे हैं। धनु राशि के लिए रुके काम पूरे होंगे। समृद्धि आएगी। आमदनी बढ़ेगी। आपको लिए कई तरह से चीजें आसान होंगी। कुल मिलाकर सूर्य का राहु में जाना आपके लिए लाभकारी होगा।
आर्द्रा नक्षत्र को कैसे मनाया जाता है?
इस नक्षत्र को कहा जाता है कि यह ऋतु चक्र का प्रतीक है। इसमें बारिश होने से अच्छी फसल होती है। धन रोपनी के लिए यह नक्षत्र लाभकारी है। आर्द्रा नक्षत्र नें जब सूर्य प्रवेश करते हैं और बिहार और झारखंड में पर्व मनाया जाता है। मिथिलावासियों के लिए इस दिन घरों में आर्द्रा के स्वागत में विशेष थाली परोसी जाती है। इस दिन लोग दाल, पूरी, खीर और आम का मजा लेते हैं। इसे आर्द्रा पर्व या आर्द्रा का त्योहार कहा जाता है। इस पर्व को किसानों से सुख समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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