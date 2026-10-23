दिवाली बाद 30 दिन 5 राशियों की बल्ले-बल्ले, मित्र की राशि में सूर्य करेंगे गोचर
वृश्चिक राशि में सूर्य राशि परिवर्तन 2026: वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल और सूर्य के बीच परम मित्रता का भाव है। अपने परम मित्र की राशि में आकर सूर्य 5 राशियों का कल्याण करेंगे। जानें सूर्य गोचर से किन राशियों को फायदा।
Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य राशि परिवर्तन या सूर्य गोचर की घटना को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 16 नवंबर 2026 को दोपहर में सूर्य तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और 15 दिसंबर 2026 तक यानी करीब एक महीने तक इसी राशि में रहेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि वृश्चिक राशि में सूर्य की स्थिति बेहतर मानी जाती है। क्योंकि इसके पहले सूर्य अपनी नीच राशि तुला में विद्यमान थे। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल और सूर्य को ज्योतिष में मित्र माना जाता है। ऐसे में सूर्य जैसे ही वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे वे अपनी कमजोर स्थिति से बाहर आ जाएंगे। इस परिवर्तन का प्रभाव करीब एक महीने तक राशियों पर बना रहेगा। इस दौरान कुछ राशियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे, जबकि कुछ राशियों को सतर्क रहना होगा। जानें सूर्य वृश्चिक राशि में आकर अगले एक महीने तक किन 5 राशियों की चमकाएंगे किस्मत।
मिथुन राशि:
सूर्य वृश्चिक राशि परिवर्तन से मिथुन राशि वालों को धन लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। नौकरी-चाकरी से जुड़ी दिक्कतें धीरे-धीरे खत्म होती जाएंगी। व्यावसायिक सफलता मिलने के संकेत हैं। परिवार में खुशियां आएंगी। किसी शुभ समाचार के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। अपनों का साथ मिलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस समय आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफल रहेंगे। मन मुताबिक परिणाम कार्यों में हासिल होंगे।
कन्या राशि:
कन्या राशि वालों को सूर्य गोचर के प्रभाव से अटके हुए कई कार्यों में सफलता हासिल हो सकती है। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। किसी अटके हुए धन की वापसी के संकेत हैं। आय के नए मार्ग खुलेंगे और पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसे आएंगे। व्यापार में विस्तार हो सकता है। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल रहने वाला है।
धनु राशि:
सूर्य के प्रभाव से धनु राशि वालों की मानसिक चिंता दूर होगी। नौकरी से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। काम की व्यस्तता रह सकती है। इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साहस और पराक्रम रंग लाएगा। गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी। पिता के सहयोग से धन लाभ हो सकता है। व्यापार की स्थिति में अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। सेहत में अच्छे बदलाव हो सकते हैं। मन प्रसन्न रहेगा।
मकर राशि:
सूर्य के प्रभाव से मकर राशि वालों के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। परिवार में शुभ या मांगलिक कार्य हो सकते हैं। किसी शुभ समाचार के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। अपनों के सहयोग से कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसका लाभ नौकरी या व्यापार में मिल सकता है। परिवार से जुड़ी चिंता दूर हो सकती है।
मीन राशि:
मीन राशि वालों की मानसिक चिंता समाप्त होगी। नौकरी-चाकरी की स्थिति बेहतर होगी। सूर्य के प्रभाव से धन लाभ के योग भी बनेंगे। इस समय आप कार्यक्षेत्र में मन मुताबिक परिणाम प्राप्त करेंगे। किसी अच्छी खबर के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। वाणी प्रभावशाली रहेगी। राजनीतिज्ञ लाभ मिल सकता है। यात्राएं लाभकारी रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय सफलताओं से भरा रह सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान