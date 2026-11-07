16 नवंबर से 7 राशियों के चमकेंगे भाग्य के सितारे, सूर्य गोचर से होगा खूब लाभ

Surya Gochar 2026: सूर्य दिवाली बाद वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं। सूर्य के वृश्चिक राशि परिवर्तन से 7 राशियों के अच्छे दिनों की वापसी हो सकती है। जानें सूर्य गोचर की लकी राशियां।

ग्रहों के राजा सूर्य 16 नवंबर 2026 को तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं। इस राशि में सूर्य करीब एक महीने तक यानी 16 दिसंबर 2026 तक विराजमान रहेंगे। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल की राशि में सूर्य गोचर का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर पड़ेगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता और आत्मा का कारक माना जाता है। जबकि मंगल ऊर्जा, रक्त और साहस के कारक हैं। ज्योतिष में सूर्य और मंगल के बीच मित्रता का संबंध माना जाता है। ऐसे में सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश साहस, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और नेतृत्व से जुड़े मामलों को प्रभावित करने वाला माना जाता है। इस दौरान लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने के मौके मिल सकते हैं। रुके हुए काम पूरे करने और नई योजनाओं पर काम शुरू करने के अवसर मिल सकते हैं। जानें सूर्य का वृश्चिक गोचर किन राशियों के लिए रहेगा लाभकारी।

वृषभ राशि: वृषभ राशि वालों को अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिल सकता है। पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। हालांकि इस दौरान जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें।

मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों को सूर्य गोचर के दौरान शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम मिल सकते हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। निवेश से जुड़े मामलों में भी लाभ के संकेत हैं।

कन्या राशि: कन्या राशि वालों को घर, जमीन और वाहन से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है। प्रॉपर्टी खरीदने या घर के नवीनीकरण की योजना बना रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

तुला राशि: तुला राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी। व्यापार करने वाले जातकों को नए संपर्कों से लाभ मिल सकता है। भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। छोटी यात्राएं लाभकारी रहेंगी।

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों के व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने फैसले मजबूती से ले पाएंगे। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रह सकता है। कारोबार में नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। समाज में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है।

मकर राशि: सूर्य गोचर काल में मकर राशि वालों को नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रह सकता है। विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता के संकेत हैं।

कुंभ राशि: सूर्य गोचर के प्रभाव से आपके लिए आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों को नए ऑर्डर और अच्छे व्यावसायिक संपर्क प्राप्त हो सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।

मीन राशि: सूर्य गोचर के प्रभाव से आय में वृद्धि के संकेत हैं। नौकरी पेशा में उन्नति प्राप्त हो सकती है। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता हासिल हो सकती है। अपनों का साथ मिलेगा। अटके हुए कार्य गति प्राप्त कर सकते हैं। शत्रुओं पर विजय के संकेत हैं।