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सूर्य राशि परिवर्तन: 1 महीने तक कर्क राशि में रहेंगे सूर्य, इन 5 राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Surya Gochar 2026: सूर्य देव 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और अब करीब एक महीने तक इसी राशि में रहेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है।

सूर्य राशि परिवर्तन: 1 महीने तक कर्क राशि में रहेंगे सूर्य, इन 5 राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ

वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य आत्मविश्वास, मान-सम्मान, पिता, सरकारी काम और नेतृत्व क्षमता के कारक माने जाते हैं। 16 जुलाई को सूर्य ने राशि बदलकर कर्क राशि में प्रवेश कर लिया है। अब सूर्य करीब एक महीने तक इसी राशि में रहेंगे। ज्योतिष के अनुसार, इस दौरान कुछ राशियों को करियर, धन और मान-सम्मान के मामले में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। सूर्य के शुभ होने पर व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है।

आइए जानते हैं किन राशियों के लिए सूर्य का यह गोचर शुभ माना जा रहा है…

मेष राशि- मेष राशि के लोगों के लिए यह समय अच्छा रह सकता है। घर-परिवार से जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर किसी काम में लंबे समय से रुकावट आ रही थी तो उसमें भी आगे बढ़ने के योग हैं। परिवार का साथ मिलेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

सिंह राशि- सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। ऐसे में यह गोचर आपके लिए खास माना जा रहा है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। मेहनत का अच्छा फल मिलने के योग हैं। आय बढ़ाने के नए मौके मिल सकते हैं। कारोबार करने वालों को भी फायदा होने की संभावना है।

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वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लोगों को भाग्य का साथ मिल सकता है। रुके हुए काम पूरे होने की उम्मीद है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी समय अच्छा माना जा रहा है। यात्रा से भी लाभ मिलने के संकेत हैं।

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर कई मामलों में राहत देने वाला हो सकता है। सरकारी काम पूरे हो सकते हैं। कारोबार में नए मौके मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने की संभावना है। समाज में मान-सम्मान भी बढ़ सकता है।

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मीन राशि- मीन राशि के लोगों को इस दौरान करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी मिठास बनी रहेगी। अगर नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो समय आपके पक्ष में रह सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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