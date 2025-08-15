Surya Rashi Parivartan Gochar Sun Transit Horoscope Rashifal जन्माष्टमी के बाद सूर्य का गोचर, इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
जन्माष्टमी के बाद सूर्य का गोचर, इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

इस साल 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़े ही धूम धाम से मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के बाद यानी 17 अगस्त को सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन सूर्य देव कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 15 Aug 2025 03:32 PM
Sun Transit Surya Rashi Parivartan: इस साल 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़े ही धूम धाम से मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के बाद यानी 17 अगस्त को सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन सूर्य देव कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य देव के शुभ होने पर व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। ज्योतिषशास्त्र में सूर्यदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आइए जानते हैं, सूर्य देव के राशि परिवर्तन से किन राशियों को होगा लाभ-

मेष राशि : सूर्य के गोचर के प्रभाव से मेष राशि के जातकों को शुभ फल मिलेंगे। जीवन में खुशहाली आएगी। नौकरी और कारोबार में तरक्की के योग बनेंगे। प्रेम-संबंधों में मधुरता आएगी। जीवनसाथी का सपोर्ट मिलेगा। नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। आपको इस दौरान खूब मान-सम्मान मिलेगा। 17 अगस्त से मेष राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे।

सिंह राशि : सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर वरदान के समान रहने वाला है। यह समय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। शादी-विवाह को लेकर बातचीत हो सकती है। पार्टनरशिप के व्यापार में तरक्की करेंगे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। पारिवारिक जीवन में खुशनुमा माहौल रहेगा।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 16 अगस्त का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

तुला राशि : सूर्य के गोचर से तुला राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। धन-ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। व्यापार में लाभ होगा। फैमिली के साथ अच्छे पल बिताएंगे। कानूनी मामलों में जीत हासिल होगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। बकाया हुआ धन वापस मिलेगा। अचानक से धन लाभ हो सकता है। भूमि और वाहन का सुख मिलेगा।

वृश्चिक राशि : वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर शुभ रहेगा। वाणी में मधुरता आएगी। आय के नए स्त्रोतों से धन लाभ होगा। सुख-सुविधाओं में जीवन व्यतीत होगा। ऑफिस में नई पहचान मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी। भूमि या वाहन की खरीदारी संभव है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

