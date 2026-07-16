30 दिनों के लिए इन 4 राशियों का बदलेगा समय, 17 अगस्त तक रहेगी मौज ही मौज
Sun Transit in Cancer July: 16 जुलाई को ग्रहों के राजा सूर्य कर्क राशि में आ गए हैं। सूर्य के कर्क राशि में आने से चार राशियों का सोया भाग्य जाग सकता है। जानें सूर्य के कर्क गोचर की लकी राशियां।
Surya Rashi Parivartan 16 July 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य आत्मा, पिता, आत्मविश्वास और साहस के कारक हैं। सूर्य करीब हर महीने अपनी राशि बदलते हैं। इस तरह से एक राशिचक्र पूरा करने में एक साल का समय लगता है। 16 जुलाई 2026 को करीब एक साल बाद सूर्य चंद्रमा की कर्क राशि में आ रहे हैं और 17 अगस्त तक इसी राशि में रहेंगे। सूर्य और चंद्रमा के बीच मित्रता का भाव है। सूर्य का कर्क राशि में गोचर सभी 12 राशियों पर प्रभाव डालेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार, सूर्य राशि परिवर्तन से चार राशियों को अत्यंत शुभ और लाभकारी परिणामों की प्राप्ति होगी। जानें सूर्य का कर्क गोचर किनके लिए रहेगा शुभ।
सूर्य का कर्क राशि परिवर्तन: 16 जुलाई से बदलेंगे इन 4 राशियों के दिन
1. कर्क राशि-
कर्क राशि वालों को इस समय जीवन में सकारात्मक बदलावों का अनुभव हो सकता है। इस समय नौकरी संबंधित परेशानियां दूर होंगी। साहस में वृद्धि होगी। पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। अपनों में वृद्धि होगी। धन-संपदा बढ़ सकती है। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम-संबंधों में सुधार होगा। जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता भी होगी।
2. मकर राशि-
मकर राशि के लिए यह समय अत्यंत शुभ और अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके भौतिक सुखों में वृद्धि के संकेत हैं। नौकरी में नई उपलब्धि पा सकते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। कुछ जातकों को मनचाहे प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। खर्च में कमी आएगी, जिससे बचत बढ़ सकती है। व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा। भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्यवश कुछ काम भी बनेंगे।
3. वृश्चिक राशि-
वृश्चिक राशि वालों को इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। लंबे समय से अटके हुए काम रफ्तार पकड़ सकते हैं। करियर में नई दिशा और गति मिलने के प्रबल योग हैं। अगर आप नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे हैं, तो अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। ऊर्जावान बने रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है। इस समय आप कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं।
4. धनु राशि-
धनु राशि के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा रहेगा। इस समय आपको नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। आय के नए-नए मार्ग बनेंगे और पुराने साधनों से भी रुपए-पैसे का आगमन होगा। धन संबंधी योजनाएं सफल होंगी। कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। व्यवसाय में गति आएगी और मुनाफा बढ़ सकता है। किसी शुभ समाचार के मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान