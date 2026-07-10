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चंद्रमा की राशि में आ रहे सूर्य, 16 जुलाई से इन 3 राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें, राहत देंगे ये उपाय

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Surya Kark Gochar 2026 July: सूर्य जुलाई में चंद्रमा की राशि में आ रहे हैं। सूर्य के चंद्रमा की राशि में आने से कुछ राशियों पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा और यह समय मुश्किलों भरा साबित हो सकता है। आइए जानते हैं पंडित जी से सूर्य का कर्क गोचर किन राशियों के लिए रहेगा अशुभ।

चंद्रमा की राशि में आ रहे सूर्य, 16 जुलाई से इन 3 राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें, राहत देंगे ये उपाय

Surya Rashi Parivartan 16 July 2026: सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के राजा सू्र्य आत्मा, पिता और साहस के कारक हैं। सूर्य इस समय मिथुन राशि में विराजमान हैं और 16 जुलाई 2026 को कर्क राशि में आएंगे। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा की राशि में सूर्य का गोचर कई राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य का गोचर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। 16 जुलाई को कर्क संक्रांति मनाई जाएगी। चंद्रमा की राशि में सूर्य आएंगे। ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा को नैसर्गिक मित्र माना गया है। सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। जब कुंडली में चंद्रमा और सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, तो सूर्य का कर्क गोचर मित्रवत परिणाम प्रदान करता है। कुंडली में इन दोनों ग्रहों की अशुभ या नीच की स्थिति में सूर्य का कर्क गोचर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। पंडित जी के अनुसार, 16 जुलाई को होने वाला सूर्य गोचर सिंह, कुंभ और मेष राशि के लिए अशुभ साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कि किस तरह के परिणाम मिलेंगे।

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सूर्य का कर्क गोचर: 16 जुलाई से इन 3 राशियों की बढ़ेगी टेंशन

1. सिंह राशि-

सिंह राशि के लिए सूर्य का गोचर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इस समय आपको आत्मविश्वास में कमी का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है। काम का दबाव बढ़ेगा, जिससे मानसिक परेशानी हो सकती है। आय से अधिक व्यय होने की स्थिति बन सकती है। परिवार में उतार-चढ़ाव आएंगे, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप इनसे पार पा सकते हैं। गुस्से पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण रहेगा।

2.कुंभ राशि-

कुंभ राशि के लिए यह समय खराब हो सकता है। सूर्य के कर्क गोचर से आपको नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं। पिता के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। धन-धान्य में कमी का अनुभव करेंगे। अनाप-शनाप खर्च आपका सिरदर्द बढ़ा सकते हैं। जीवनसाथी के साथ अनबन या गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। व्यापारिक स्थिति कमजोर पड़ती नजर आ सकती है। मनचाहे परिणाम नहीं मिलने से परेशान रहेंगे। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ विवाद से बचें। शत्रु हावी होने की कोशिश कर सकते हैं।

3. मेष राशि-

मेष राशि के लिए सूर्य का कर्क गोचर आंशिक तौर पर परेशानी भरा साबित हो सकता है। धन की स्थिति कमजोर होगी और इनकम के नए साधन सामने नहीं आएंगे। करियर में उतार-चढ़ाव का सामना कर सकते हैं। बिजनेस करने वालों को किसी नए काम या विस्तार से बचना चाहिए। इस समय निवेश से बचें, वरना नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों को सफलता पाने के संघर्ष करना पड़ सकता है। परिवार में विवाद हो सकता है। सरकारी तंत्र परेशान कर सकता है।

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सूर्य कृपा पाने के उपाय-

1. सूर्य कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।

2. रविवार के दिन व्रत करें और गरीब-जरूरतमंद को सामर्थ्यनुसार दान करें।

3. रविवार को गेहूं या गुड़ का दान करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
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