सूर्य करेंगे कृतिका नक्षत्र में प्रवेश, 11- 25 मई तक इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी, खूब कमाएंगे धन-दौलत
11 मई को सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में कृत्तिका नक्षत्र को सूर्य से जुड़ा माना जाता है, इसलिए इस बदलाव को खास माना जाता है। ज्योतिषशास्त्र में सूर्य को विशेष स्थान प्राप्त है। सूर्य को ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। सूर्य को पद, पहचान, ऊर्जा और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है।
11 मई को सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में कृत्तिका नक्षत्र को सूर्य से जुड़ा माना जाता है, इसलिए इस बदलाव को खास माना जाता है। ज्योतिषशास्त्र में सूर्य को विशेष स्थान प्राप्त है। सूर्य को ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। सूर्य को पद, पहचान, ऊर्जा और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है। ऐसे में जब यह अपने ही नक्षत्र में आते हैं, तो कुछ राशियों के लिए इसका असर ज्यादा साफ दिखता है। इस बार भी चार राशियों के लिए यह समय बेहतर रहने की बात कही जा रही है।
सूर्य 11 मई से लेकर 25 मई तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान काम, पैसा और पहचान से जुड़े मामलों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि हर किसी के लिए असर अलग हो सकता है, लेकिन कुछ राशियों को इसका फायदा जल्दी दिख सकता है।
मेष राशि- फायदा होने के योग हैं
मेष राशि वालों के लिए यह समय एक्टिव रहने वाला है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और काम करने की रफ्तार तेज होगी। जो काम अटके हुए थे, उनमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपकी लीडरशिप सामने आएगी और लोग आपके काम को नोटिस करेंगे। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो समय साथ दे सकता है।
मिथुन राशि- अच्छा समय कहा जा सकता है
मिथुन राशि वालों के लिए यह समय कमाई और संपर्क बढ़ाने वाला रहेगा। नए लोगों से पहचान बनेगी, जो आगे चलकर काम आ सकती है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। काम की तारीफ होगी और आपका नेटवर्क मजबूत होगा। इससे आने वाले समय में भी फायदा मिल सकता है।
सिंह राशि- किस्मत का मिलेगा पूरा साथ
सिंह राशि वालों के लिए यह समय किस्मत का साथ देने वाला है। मेहनत का रिजल्ट मिलना शुरू होगा और काम में स्थिरता आएगी। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। पढ़ाई, यात्रा या नया काम शुरू करने के संकेत हैं। आपकी छवि मजबूत होगी और लोग आप पर भरोसा करेंगे।
धनु राशि- अच्छा समय कहा जा सकता है
धनु राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा अलग तरह से फायदेमंद रहेगा। अगर आप क्रिएटिव काम से जुड़े हैं, तो आपके काम की सराहना हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा और रिजल्ट भी बेहतर मिल सकता है। करियर में नए मौके मिलेंगे और रिश्तों में भी सुधार दिख सकता है।
कुल मिलाकर, यह बदलाव कोई अचानक चमत्कार नहीं करेगा, लेकिन धीरे-धीरे चीजों को सही दिशा में ले जा सकता है। मौके मिलेंगे, लेकिन उनका फायदा उठाना आपके हाथ में रहेगा। अगर आप समझदारी से काम करेंगे, तो इस समय का अच्छा उपयोग कर सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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