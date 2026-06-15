आज सूर्य का मिथुन गोचर: 14 जुलाई तक इन 4 राशियों की बढ़ेगी कमाई, ये लोग रहें सतर्क
Sun Transit in Gemini Horoscope: सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आ रहे हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। बुध की राशि में सूर्य के आने से कई राशियों के अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है। जानें सूर्य से किन राशियों को होगा लाभ और कौन-सी राशियां रहें सावधान।
Surya rashi parivartan 15 June 2026: ग्रहों के राजा सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलते हैं। 15 जून 2026, सोमवार को सूर्य मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं, जहां वे 14 जुलाई तक विराजमान रहेंगे। ज्योतिष गणना के अनुसार, सूर्य गोचर का प्रभाव राशिचक्र की समस्त 12 राशियों पर पड़ेगा। कुछ राशियों पर सूर्यदेव की कृपा बरसेंगी, जिससे इन राशियों की आय बढ़ेगी, करियर में तरक्की मिल सकती है। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। जबकि कुछ राशियों को यह समय बहुत सतर्कता से पार करने की आवश्यकता होगी। जानें पंडित नरेंद्र उपाध्याय से किन राशियों के लिए सूर्य गोचर लाएगा खुशियों की सौगात और कौन-सी राशियां रहें सावधान।
सूर्य गोचर मिथुन राशि में: इन 4 राशियों के लिए शुभ रहेगा समय
मेष राशि- मेष राशि वालों का पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। धन की स्थिति में सुधार होगा। आप महत्वपूर्ण फैसले लेने में सफल रहेंगे।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ साबित हो सकता है। सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं। सूर्य के प्रभाव से आपको आय में वृद्धि प्राप्त हो सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां या पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। कार्यक्षेत्र में मेहनत के अनुरूप फल प्राप्त होगा। आकस्मिक धन लाभ के संकेत हैं।
कन्या राशि- कन्या राशि वालों को सूर्य गोचर के प्रभाव से अटके हुए कार्यों में रफ्तार मिल सकती है। बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। संपत्ति से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। करियर में नई संभावनाएं नजर आ सकती हैं। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और बचत करने में सफल रहेंगे।
मकर राशि- मकर राशि वालों को इस समय अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। नौकरी और व्यापार में उन्नति हो सकती है। सेहत में धीरे-धीरे सुधार नजर आएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी।
सूर्य का गोचर मिथुन राशि में: ये राशियां रहें सतर्क
सूर्य के मिथुन गोचर का वृषभ, कर्क, मिथुन, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन राशि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस समय आपको कार्यों में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। बनते हुए कार्यों में अचानक अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। धन की स्थिति सामान्य रहेगी। सेहत में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार की स्थिति मध्यम रहने वाली है।
सूर्य कृपा पाने के उपाय-
1. भगवान सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य देना चाहिए।
2. सूर्य मंत्रों "ॐ सूर्याय नमः" या "ॐ घृणि सूर्याय नमः" का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए।
3. रविवार को अपनी सामर्थ्यनुसार गुड़, अन्न या लाल वस्त्रों का दान करना चाहिए।
4. ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता का कारक माना जाता है। सूर्य कृपा पाने के लिए अपने पिता और पिता समान लोगों का सम्मान करना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान