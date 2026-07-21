Surya Gochar: अगस्त में सूर्य 4 बार बदलेंगे चाल, एक महीने मौज में रहेंगी ये 3 राशियां
Surya Gochar August 2026: अगस्त में सूर्य कई बार अपनी चाल में बदलाव करेंगे। सूर्य के नक्षत्र और राशि में होने वाला परिवर्तन तीन राशियों के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा। जानें अगस्त में सूर्य गोचर से किन राशियों को होगा लाभ।
Surya Gochar August 2026: ग्रहों के राजा सूर्य अगस्त में अपनी चाल में 4 बार बदलाव करेंगे। सूर्य की चाल में होने वाला यह बदलाव मेष से लेकर मीन राशि को प्रभावित करेगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य करीब एक महीने में अपनी राशि बदलते हैं। जबकि सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन 13-15 दिन का होता है। ज्योतिष गणना के अनुसार, 3 अगस्त को सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में आएंगे, फिर 17 अगस्त को मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे। 31 अगस्त को सूर्य पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाएंगे। अगस्त में सूर्य का राशि परिवर्तन खास रहने वाला है। करीब एक साल बाद सूर्य अपनी स्वराशि सिंह में आएंगे। सूर्य का सिंह राशि परिवर्तन 17 अगस्त को होगा। इस तरह से सूर्य अगस्त में चार बार अपनी स्थिति बदलेंगे। अगस्त में सूर्य का नक्षत्र और राशि परिवर्तन कुछ विशेष राशियों को अच्छे फल प्रदान करेगा। इन राशियों को सूर्य के प्रभाव से धन लाभ होने के साथ करियर में उपलब्धि या सफलता मिल सकती है। इस समय परिवार से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी। व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा। जानें अगस्त में सूर्य गोचर किन राशियों को देगा अच्छे फल।
अगस्त में इन 3 राशियों पर बरसेगी सूर्य कृपा, एक महीने रहेगी खूब मौज
सिंह राशि:
सिंह राशि वालों के लिए सूर्य गोचर अत्यंत शुभ और सफलता दिलाने वाला साबित हो सकता है। इस समय आपको किस्मत का साथ मिलेगा। धन का आवक बढ़ेगा, जिससे बैंक-बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी करने वाले कुछ जातकों को आय में वृद्धि के साथ मनचाही पदोन्नति मिल सकती है। इस समय आप आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव करेंगे। शत्रु परास्त होंगे। किसी शुभ समाचार के मिलने से परिवार में खुशियां आएंगी। माता-पिता का सहयोग मिलेगा।
मेष राशि:
मेष राशि वालों को धन और करियर से जुड़े नए अवसरों की प्राप्ति होगी। सूर्य के शुभ प्रभाव से बिगड़े हुए काम बन सकते हैं और अटके हुए कार्यों को रफ्तार मिल सकती है। व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में किसी अच्छी खबर की प्राप्ति होगी। निवेश के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। अपनों का साथ मिलेगा। नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, तो यह समय अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। स्वास्थ्य में सुधार होगा।
धनु राशि:
धनु राशि के लिए सूर्य का प्रभाव अत्यंत अच्छा और शुभ रहेगा। इस समय आपको खुशखबरी मिल सकती है। कारोबार में उन्नति मिल सकती है। किसी नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा समय है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। आर्थिक तौर पर अच्छे अवसर मिलेंगे। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धन की स्थिति में सुधार होने से बचत बढ़ सकती है। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि के संकेत हैं। हालांकि इस समय खर्च पर कंट्रोल रखना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान