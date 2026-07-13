चंद्रमा की राशि में आ रहे सूर्य, 16 जुलाई से इन 5 राशियों का सोने के समान चमकेगा भाग्य
Surya Rashi Parivartan 2026: सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलते हैं। 16 जुलाई को सूर्य चंद्रमा की राशि में आ रहे हैं। सूर्य गोचर से कुछ राशियों के लिए यह समय अत्यंत शुभ और लाभकारी होगा। आइए जानते हैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय से सूर्य का कर्क गोचर किन राशियों को देगा लाभ।
Surya Gochar 16 July 2026: ग्रहों के राजा 16 जुलाई 2026 को चंद्रमा की कर्क राशि में गोचर करेंगे और 17 अगस्त तक इसी राशि में रहेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य आत्मा का कारक है, जबकि चंद्रमा मन का कारक है। सूर्य और चंद्रमा के बीच मित्रता का भाव है, इसलिए यह गोचर कई राशियों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। कर्क राशि में सूर्य के साथ गुरु की भी युति बनेगी। सूर्य-गुरु मिलकर 'गुरु आदित्य राजयोग' का अद्भुत संयोग बनाएंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, कर्क राशि में सूर्य का गोचर मिथुन और कन्या राशि समेत 5 राशियों को अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। इस समय इन भाग्यशाली राशियों को करियर में उपलब्धि के साथ आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आइए जानते हैं कि सूर्य कर्क राशि में आकर किन राशियों को प्रदान करेंगे शुभ परिणाम।
सूर्य का कर्क राशि में गोचर: 16 जुलाई से इन 5 राशियों का बदलेगा समय
1. वृषभ राशि वालों को सूर्य कर्क गोचर से कैसे मिलेंगे फल:
वृषभ राशि के लिए सूर्य का गोचर लाभकारी सिद्ध होगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, वृषभ राशि वालों को सूर्य का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा, जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे, जिसका इस्तेमाल आप कार्यों को पूरा करने में लगाएंगे। करियर में उन्नति के योग हैं। धन लाभ के योग बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी। इस दौरान आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे।
2. मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा सूर्य का कर्क गोचर:
मिथुन राशि वालों को इस समय सुखों में वृद्धि होगी। अपने सुखों के लिए आप धन खर्च करेंगे। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आकस्मिक धन लाभ होगा और आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। पराक्रम रंग लाएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में अपनी लीडरशिप क्वालिटी साबित करने के मौके मिलेंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे।
3.सूर्य का कर्क गोचर कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा:
पंडित उपाध्याय के अनुसार, सूर्य का गोचर कर्क राशि में ही हो रहा है। चंद्रमा और सूर्य के बीच मित्रता का भाव है। इसलिए आपको करियर, धन, सेहत और प्रेम-संबंधों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए शख्स की एंट्री हो सकती है। धन की स्थिति में सुधार होगा। सेहत अच्छी रहेगी। करियर में नई उपलब्धि मिलने के संकेत हैं।
4. कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा सूर्य का कर्क गोचर:
कन्या राशि वालों को सूर्य राशि परिवर्तन से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। परिवार में सुख-शांति का अनुभव करेंगे। भाग्यवश अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। धन की स्थिति में सुधार होगा। अपनों का साथ मिलेगा। व्यावसायिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। धन से जुड़ी योजनाएं सफल होंगी।
5. मकर राशि के लिए कैसा रहेगा सूर्य कर्क गोचर:
मकर राशि के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन जीवन में अच्छे बदलाव लेकर आएगा। किस्मत का साथ मिलने से अटके हुए धन की वापसी होगी। नौकरी करने वाले कुछ जातकों को प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिल सकती है। निवेश के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बन रहे हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान