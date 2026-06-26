Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

16 जुलाई से इन 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, चंद्रमा की राशि में सूर्य लेंगे एंट्री

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Surya Gochar Kark Rashi Mein: सूर्य इस समय मिथुन राशि में हैं और 16 जुलाई को कर्क राशि में आ जाएंगे। सूर्य के कर्क राशि में आने से कई राशियों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जानें पंडित जी से किन 5 राशियों को होगा लाभ।

16 जुलाई से इन 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, चंद्रमा की राशि में सूर्य लेंगे एंट्री

Sun Transit in Cancer July 2026: ग्रहों के राजा सूर्य करीब एक महीने में एक राशि से दूसरी राशि में आते हैं। ज्योतिष में सूर्य गोचर की घटना को अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। सूर्य जब अपनी राशि बदलते हैं, तो सभी 12 राशियों पर प्रभाव डालते हैं। इस समय सूर्य मिथुन राशि में हैं और 16 जुलाई 2026 को सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा की कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश कई राशियों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इन राशि वालों को सूर्य गोचर की अवधि में वित्त, करियर, व्यवसाय और परिवार में अत्यंत शुभ और अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है। जानें पंडित नरेंद्र उपाध्याय से सूर्य का कर्क गोचर किन 5 राशियों के लिए अच्छा साबित हो सकता है।

ये भी पढ़ें:शुक्र-केतु युति: 4 जुलाई से इन 3 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय, मिलेंगे शुभ फल

सूर्य का कर्क गोचर: इन 5 राशियों का बदलेगा समय


1. वृषभ राशि-

पंडित उपाध्याय के अनुसार सूर्य का कर्क गोचर वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। इस समय आप कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। ऊर्जावान बन रहेंगे। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। प्रेम, संतान और स्वास्थ्य सब आपके पक्ष में रहेंगे। धन संबंधी परेशानी सुलझ सकती है। पिता के साथ रिश्ते में सुधार होगा।

2. मिथुन राशि-

पंडित जी के मुताबिक, मिथुन राशि के लिए सूर्य गोचर अत्यंत शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है। इस समय आपका आर्थिक रूप से उत्थान होगा। व्यावसायिक परेशानियां खत्म होंगी। करियर में नए अवसरों की प्राप्ति होगी। साहस में वृद्धि होगी। पराक्रम रंग लाएगा और अपनों में वृद्धि होगी। सेहत संबंधी परेशानियां खत्म होती नजर आ सकती हैं। कुल मिलाकर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:27 जुलाई से शनि बदलेंगे चाल: मेष, कुंभ और मीन राशि पर क्या पड़ेगा प्रभाव?

3. कर्क राशि-

पंडित के अनुसार कर्क राशि के लिए यह समय लाभकारी सिद्ध हो सकता है। सूर्य का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है। सूर्य के प्रभाव से आपको आर्थिक लाभ के साथ व्यावसायिक सफलता मिलने के पूर्ण योग बन रहे हैं। किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। अटके हुए कार्य रफ्तार पकड़ सकते हैं। निवेश के लिए अच्छा समय रहेगा।

4. कन्या राशि-

कन्या राशि वालों के लिए सूर्य गोचर शुभ प्रभाव वाला साबित हो सकता है। पंडित जी के अनुसार, कन्या राशि वालों की धन की स्थिति में सुधार हो सकता है। व्यापार में विस्तार के योग हैं। यात्रा लाभकारी सिद्ध हो सकती है। परिवार से जुड़ी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि के संकेत हैं। एनर्जेटिक बने रहेंगे। कार्य क्षमता में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं।

5. मकर राशि-

मकर राशि के लिए सूर्य गोचर अच्छा कहा जाएगा। पंडित जी के अनुसार, इस समय आपकी निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी। आप सही फैसले लेने में सफल होंगे। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे, जिनका आप भरपूर उपयोग करेंगे। धन का आवक बढ़ेगा। बचत पर जोर देंगे और सफलता पाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि सुधरेगी और उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:12 अगस्त को लगेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण: जानें कब, कहां और कैसे देख सकेंगे नजारा?

सूर्य कृपा पाने के उपाय-

1. ज्योतिष के अनुसार, सूर्य कृपा पाने के लिए रविवार का व्रत करें।

2. प्रतिदिन सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें और प्रणाम करें।

3. प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Surya Gochar
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने