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सूर्य-राहु बना रहे बहुत खराब योग, 17 अगस्त तक ये 10 राशियां रहें विशेष सावधान, 2 को बंपर लाभ

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Surya rahu shadashtak yog 2026: सूर्य और राहु अत्यंत खराब या अमंगलकारी योग बना रहे हैं। सूर्य और राहु से बनने वाला यह योग 17 अगस्त तक कई राशियों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। जानें सूर्य-राहु किसे कराएंगे लाभ और किसे होगा नुकसान।

सूर्य-राहु बना रहे बहुत खराब योग, 17 अगस्त तक ये 10 राशियां रहें विशेष सावधान, 2 को बंपर लाभ

Surya rahu shadashtak yog 2026 Horoscope: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस समय सूर्य और राहु की विशेष स्थिति से षडाष्टक योग बन रहा है। ज्योतिष में इसे अत्यंत अशुभ या विपरीत फल प्रदान करने वाला माना जाता है। जब एक ग्रह से दूसरा ग्रह गिनती या गणना में छठवें या आठवें स्थान पर होता है, तो इसे षडाष्टक कहा जाता है। यह योग 17 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि षडाष्टक योग एक तरह से विपरीत राजयोग या दोष की तरह काम करता है। यह कभी किसी भी राशि के लिए शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों या स्थितियों में सूर्य और राहु से बनने वाला षडाष्टक योग शुभ भी साबित होता है। आइए सूर्य-राहु से बन रहा षडाष्टक योग किन राशियों के लिए रहेगा अच्छा और किनके लिए रहेगा खराब।

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सूर्य और राहु की इस समय कैसी है स्थिति:

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, इस समय सूर्य कर्क राशि में हैं और केतु सिंह राशि के गोचर में हैं। राहु कुंभ राशि में हैं। राहु से सूर्य छठवें भाव यानी षष्ठ भाव में हैं और सूर्य राहु से अष्टम भाव में हैं, जिसके कारण इस समय षडाष्टक योग या दोष बन हुआ है।

सूर्य-राहु के षडाष्टक योग का जनमानस पर क्या रहेगा प्रभाव: एस्ट्रोलॉजर उपाध्याय के अनुसार, सूर्य और राहु की यह स्थिति जनमानस के लिए शुभ नहीं मानी जाती है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और आत्मा, पिता और ऊर्जा के कारक हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर हर तरह से सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती हैं। लेकिन जब सूर्य पर राहु हावी होने की कोशिश करते हैं तो यह खराब स्थिति होती है। इस दौरान सरकारी तंत्र प्रभावित होता है। इस समय ऑफिस में उच्चाधिकारियों के साथ अनबन के संकेत होते हैं। कार्यों में बाधाएं आती हैं। सेहत में सुधार उतार-चढ़ाव रह सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। त्वचा से जुड़ी परेशानियां बढ़ती हैं। आर्थिक उलझनें हो सकती हैं। व्यापार में अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। कार्यों में आने वाली बाधाएं मन को प्रभावित करती हैं।

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सूर्य-राहु का षडाष्टक योग किन राशियों के लिए रहेगा अच्छा और किनके लिए खराब:

पंडित उपाध्याय के अनुसार, सूर्य और राहु का षडाष्टक योग किसी भी राशि के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन इस बार कुछ विशेष परिस्थितियां बन रही हैं, जिसके चलते यह स्थिति कन्या राशि और मकर राशि के लिए लाभप्रद कही जा सकती है। इस समय कन्या और मकर राशि को करियर, धन और व्यापार में सफलता प्राप्त हो सकती है। मन शांत रहेगा और आनंददायक समय बिता सकते हैं। इसके अलावा मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वालों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी भी तरह की जल्दबाजी भरे फैसले से बचें। धन का निवेश बहुत सोच-समझकर करें। भ्रामक समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

शुभ फलों के लिए करें ये उपाय-

1. सूर्य कृपा पाने के लिए सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्घ्य दें और रविवार का व्रत करें।

2. सूर्य कृपा के लिए पिता और उनके समान बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें।

3. राहु के अशुभ प्रभाव कम करने के लिए काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल और नीले रंग के वस्त्र का शनिवार को दान करें।

4. राहु को शांत करने के लिए ॐ राहवे नम: मंत्र का जाप करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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