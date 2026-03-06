Hindustan Hindi News
कुंडली में सूर्य-राहु साथ हों तो क्या होता है? जानिए प्रभाव और खास उपाय

Mar 06, 2026 09:14 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
जब कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ (युति) में होते हैं, तो इसे ज्योतिष में सूर्य-ग्रहण योग या पितृ दोष की तरह माना जाता है। यह योग अक्सर अशुभ प्रभाव देता है। दोनों का संयोग आत्मा पर छाया डालता है और कई क्षेत्रों में बाधा उत्पन्न करता है।

वैदिक ज्योतिष में सूर्य और राहु की युति को ग्रहण योग या सूर्य ग्रहण दोष कहा जाता है। सूर्य आत्मा, पिता, आत्मविश्वास, सरकारी काम और नेतृत्व का कारक है, जबकि राहु छाया ग्रह है जो भ्रम, महत्वाकांक्षा, धोखा और अचानक बदलाव लाता है। जब ये दोनों एक ही भाव में साथ होते हैं, तो राहु सूर्य को ग्रहण की तरह ढक लेता है, जिससे सूर्य के गुण कमजोर पड़ जाते हैं। यह योग अशुभ माना जाता है, लेकिन कुंडली के अन्य योगों के आधार पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी दे सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं इसके प्रभाव और बचाव के उपाय।

सूर्य-राहु युति क्या है?

जब जन्म कुंडली में सूर्य और राहु एक ही राशि और भाव में स्थित होते हैं, तो सूर्य-राहु की युति बनती है। इसे ग्रहण योग कहते हैं, क्योंकि राहु सूर्य को 'ग्रहण' लगा देता है। यह युति जातक की कुंडली में सूर्य के डिग्री और राहु की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि दोनों ग्रह निकट (कम डिग्री अंतर) हों, तो प्रभाव अधिक तीव्र होता है। यह योग मुख्य रूप से अशुभ फल देता है, लेकिन मजबूत सूर्य होने पर सफलता भी मिल सकती है।

अशुभ प्रभाव और नकारात्मक परिणाम

इस युति से सबसे ज्यादा प्रभाव आत्मविश्वास, पिता और सरकारी क्षेत्र पर पड़ता है।

  • आत्मबल की कमी: जातक में आत्मविश्वास कम होता है, निर्णय लेने में संकोच रहता है।
  • पिता से संबंध खराब: पिता से तनाव, अलगाव या स्वास्थ्य समस्या हो सकती है।
  • सरकारी कामों में बाधा: नौकरी, प्रमोशन या सरकारी कार्यों में रुकावटें आती हैं।
  • मानसिक तनाव: चिंता, भ्रम, अवसाद, आंखों की समस्या और स्वास्थ्य पर असर।
  • अन्य प्रभाव: महत्वाकांक्षा अधिक लेकिन धोखे से सफलता की चाह, रिश्तों में कलह, कानूनी मुद्दे।

सकारात्मक प्रभाव (कुछ मामलों में)

यदि सूर्य मजबूत हो (उच्च राशि में या अच्छे भाव में) तो यह युति असाधारण सफलता भी दे सकती है।

  • उच्च महत्वाकांक्षा और नेतृत्व क्षमता।
  • राजनीति, विदेश या अपरंपरागत क्षेत्रों में सफलता।
  • अचानक धन लाभ या प्रसिद्धि।
  • बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता बढ़ना।

लेकिन अधिकतर मामलों में नकारात्मक प्रभाव ही प्रमुख रहता है।

स्वास्थ्य और रिश्तों पर प्रभाव

इस योग से आंखें, हृदय, हड्डियां और पिता का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। मानसिक अशांति, नींद की कमी और तनाव आम है। रिश्तों में पिता या अधिकारियों से विवाद, वैवाहिक जीवन में कलह और परिवार से दूरी हो सकती है। जातक में छल-कपट या झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है।

सूर्य-राहु युति से बचाव के खास उपाय

इस दोष को कम करने के लिए नियमित उपाय अपनाएं:

  • सूर्य को मजबूत करें: रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य दें (तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं), 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' या 'ॐ आदित्याय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें।
  • राहु शांति: शनिवार को राहु बीज मंत्र 'ॐ रां राहवे नमः' जपें। काले तिल, सरसों का तेल, नारियल दान करें।
  • अन्य उपाय: रविवार को गुड़-गेहूं का दान करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। माणिक्य या मूंगा रत्न धारण करें (ज्योतिषी से सलाह लें)।
  • दान: लाल चंदन, लाल कपड़ा, गेहूं, तांबा दान करें।
  • जीवनशैली: पिता का सम्मान करें, सकारात्मक सोच रखें, ध्यान-योग करें।

कुंडली में सूर्य-राहु युति चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उपायों से इसका प्रभाव कम किया जा सकता है। व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण के लिए ज्योतिषी से परामर्श लें। सूर्य की कृपा से जीवन में प्रकाश और सफलता आएगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

