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शनि के प्रभाव में आ रहे सूर्य, 20 जुलाई से 4 राशियों का शुरू होगा स्वर्णिम काल

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Surya nakshatra parivartan 2026: 20 जुलाई को सूर्य शनि के घर में आ रहे हैं। शनि-सूर्य के बीच पुत्र-पिता का संबंध है। जानें शनि के घर में सूर्य के आने से किन राशियों को होगा लाभ।

शनि के प्रभाव में आ रहे सूर्य, 20 जुलाई से 4 राशियों का शुरू होगा स्वर्णिम काल

Surya pushya nakshatra parivartan 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है और शनि न्याय देवता हैं। सूर्य पिता, आत्मा, साहस और पिता के कारक हैं। जबकि शनि अनुशासन, मेहनत और कर्म के कारक हैं। 20 जुलाई 2026 को सूर्य शनि के पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं और 3 अगस्त तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। शनि के नक्षत्र में सूर्य का गोचर कई राशियों को सकारात्मक फल प्रदान करेगा। मेष समेत चार लकी राशियों को धन, करियर और व्यवसाय में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जानें सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन किन राशियों के लिए रहेगा लाभकारी।

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सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन: 4 राशियों का शुरू होगा स्वर्णिम काल

मेष राशि:

मेष राशि के लिए सूर्य नक्षत्र परिवर्तन अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपके साहस में वृद्धि होगी। जिससे कार्यों में सफलता पाना आसान होगा। अटके हुए कार्यों को रफ्तार मिल सकती है। भाग्य का साथ मिलेगा। अचानक धन लाभ के आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। व्यवसाय में स्थिति अच्छी होगी और मुनाफा होगा। परिवार से जुड़ी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। सरकारी तंत्र का लाभ मिलेगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है।

मिथुन राशि:

मिथुन राशि के लिए यह समय अच्छा रहेगा। इस समय आपको ऑफिस में किसी नए प्रोजेक्ट या पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। रोजी-रोजगार में नए अवसरों की प्राप्ति होगी। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे। बचत में सुधार होगा। व्यापार में मुनाफा होने के प्रबल योग बन रहे हैं। सहकर्मी आपसे किसी काम के लिए सलाह या मदद मांग सकते हैं। सीनियर्स आपके कार्य करने की क्षमता से प्रभावित होंगे। परिवार में खुशियों का आगमन होगा।

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सिंह राशि:

सिंह राशि वालों का कोई सपना पूरा हो सकता है। मन मुताबिक परिणाम प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धि मिल सकती है। पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। भाग्य का साथ मिलेगा। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि के संकेत हैं। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आप खुद में अनुशासन का अनुभव करेंगे, जिससे कार्यों में सफलता पाना आसान होगा।

वृश्चिक राशि:

वृश्चिक राशि के लिए यह समय लाभकारी रहेगा। इस समय आपको धन संबंधी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। रुके हुए धन की वापसी के संकेत हैं। किस्मत का साथ मिलने से कई महत्वपूर्ण और अटके काम पूरे हो सकते हैं। मनचाही यात्रा पर जा सकते हैं। व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी। पिता के साथ रिश्ता मजबूत होगा।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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वास्तु शास्त्र
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