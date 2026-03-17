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शनि के साथ मीन राशि में रहकर शनि के ही नक्षत्र में जाएंगे सूर्य, पिता -पुत्र की इस जोड़ी से किस राशि को लाभ

Mar 17, 2026 01:00 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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sun nakshatra transit: शनि के साथ मीन राशि में  सूर्य अभी आए हैं, सूर्य के साथ आने से इस राशि में पिता पुत्र की जोड़ी बनेगी।   शनि के साथ मीन राशि में रहते हुए ही सूर्य शनि के नक्षत्र में जाएंगे आइए जानें सूर्य, पिता -पुत्र की इस जोड़ी से किस राशि को लाभ

शनि के साथ मीन राशि में रहकर शनि के ही नक्षत्र में जाएंगे सूर्य, पिता -पुत्र की इस जोड़ी से किस राशि को लाभ

sun nakshatra transit: शनि के साथ मीन राशि में सूर्य अभी आए हैं, सूर्य के साथ आने से इस राशि में पिता पुत्र की जोड़ी बनेगी। शनि के साथ मीन राशि में रहते हुए ही सूर्य शनि के नक्षत्र में जाएंगे। सूर्य उत्तराभद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं। यह नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। शनि के साथ मीन राशि में रहते हुए सूर्य शनि के ही नक्षत्र में जा रहे हैं। इस प्रकार दोनों तरह से पिता और पुत्र की जोड़ी बन रही है। इस तरह शनि के नक्षत्र में जाने से तीन राशियों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सूर्य का मीन राशि में गोचर हुआ है। सूर्य अब एक महीने के लिए इस राशि में रहेंगे। अप्रैल में सूर्य का मेष राशि में गोचर होगा। इसे सूर्य की मीन संक्रांति कहा जाता है। आइए जानें सूर्य, पिता -पुत्र की इस जोड़ी से किस राशि को लाभ

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एक महीने तक रहेगा खरमास

आपको बता दें कि अब एक महीने तक खरमास रहेगा। सूर्य 14 अप्रैल को सुबह 9 बजकर 38 मिनट तक मीन राशि में रहेंगे, उसके बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तभी खरमास का समापन रहेगा। इस दौरान विवाह के मुहूर्त भी नहीं हैं। शुभ कार्यों के लिए गुरु की स्थिति होनी चाहिए । दरअसल सूर्य जब मीन राशि में होते है, तो इनकी स्थिति कमजोर हो जाती है, इसी धनु राशि में रहकर भी सूर्य की स्थिति कमजोर होती है, इसलिए इस दौरान खरमास लगता है। इसलिए इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, छेदन तथा अन्य सोलह संस्कार नहीं किए जाते। साथ ही नया व्यापार शुरू करना, दुकान खोलना, प्रॉपर्टी या वाहन खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता।

सूर्य के नक्षत्र गोचर से मिथुन राशि पर क्या असर होगा?

सूर्य के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र गोचर से मिथुन राशि के लिए अच्छे योग हैं। इस राशि के लोगों के लिए आगे बढ़ने और बिजनेस से लेकर करियर तक में लाभ के योग बनेंगे। अप्रैल तक इस राशि के लोगों निवेश से भी लाभ मिलेगा। इस राशि के लोगों के लिए समय उत्तम है, इसलिए प्रोपर्टी में भी निवेश के बारे में सोच सकते हैं।

सूर्य के नक्षत्र गोचर से वृश्चिक राशि पर

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क्या असर होगा?

वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य के शनि के नक्षत्र में जाने से विदेश में पढ़ाई का या सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो सकता है, मेहनती लोगों के काम बनेंगे और आपको समाज में सम्मान भी मिलेगा। आपके लिए चीजें पहले से बेहतर हो जाएंगी। पिता के साथ भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी।

सूर्य के नक्षत्र गोचर से वृषभ राशि पर क्या असर होगा?

वृषभ राशि के लोगों के लिए भी सूर्य का नक्षत्र गोचर शुभ समय लाएगा। आपको प्रमोशन या अचानक लाभ मिल सकता है। बिजनेस में आपका प्रोजेक्ट सफल हो सकता है। कुल मिलाकर आपके लिए लाभ के संकेत मिल रहे हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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