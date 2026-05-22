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Surya Nakshatra Gochar 2026: 22 जून से राहु के नक्षत्र में जाएंगे सूर्य, इन राशियों को हो सकता है धन लाभ

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ज्योतिषशास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, पद, मान-सम्मान और सफलता का कारक माना जाता है। ऐसे में जब भी सूर्य राशि या नक्षत्र बदलते हैं तो उसका असर सभी राशियों पर देखने को मिलता है।इस बार 22 जून 2026 को सूर्य राहु के अधीन माने जाने वाले आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं।

Surya Nakshatra Gochar 2026: 22 जून से राहु के नक्षत्र में जाएंगे सूर्य, इन राशियों को हो सकता है धन लाभ

ज्योतिषशास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, पद, मान-सम्मान और सफलता का कारक माना जाता है। ऐसे में जब भी सूर्य राशि या नक्षत्र बदलते हैं तो उसका असर सभी राशियों पर देखने को मिलता है।इस बार 22 जून 2026 को सूर्य राहु के अधीन माने जाने वाले आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह परिवर्तन दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर होगा। सूर्य 6 जुलाई तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक इस दौरान कुछ राशियों को करियर, व्यापार और पैसों से जुड़े मामलों में अच्छे मौके मिल सकते हैं।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह समय फायदेमंद माना जा रहा है। नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा माना जा रहा है। इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ सकता है और लोग आपकी बातों से प्रभावित हो सकते हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ने के भी संकेत हैं।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को मेहनत का फायदा मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम धीरे-धीरे पूरे होने लग सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति में भी पहले से सुधार देखने को मिल सकता है। इस दौरान धैर्य बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर राहत लेकर आ सकता है। काफी समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। पैसों से जुड़े नए मौके मिल सकते हैं। परिवार के माहौल में भी सुधार देखने को मिल सकता है। रिश्तों में मिठास बढ़ने के संकेत हैं।

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कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन शुभ माना जा रहा है। करियर में नए मौके मिल सकते हैं। कुछ लोगों को अचानक लाभ मिलने के योग भी बन रहे हैं। पुरानी मेहनत का फायदा मिल सकता है। साथ ही मानसिक रूप से भी आप पहले से ज्यादा संतुलित महसूस कर सकते हैं।

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क्यों खास माना जाता है आर्द्रा नक्षत्र?

ज्योतिष में आर्द्रा नक्षत्र का संबंध राहु से माना गया है। कहा जाता है कि इस दौरान अचानक बदलाव और नए मौके देखने को मिल सकते हैं। कई लोगों के लिए यह समय नई शुरुआत कराने वाला भी साबित हो सकता है।

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डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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