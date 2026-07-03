सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन: 6 जुलाई से बदल देगा इन 4 राशियों की किस्मत
Surya nakshatra parivartan 6 July: सूर्य जुलाई के पहले सप्ताह में अपने नक्षत्र में परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन चार राशियों के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी साबित हो सकता है। जानें सूर्य नक्षत्र गोचर से किन राशियों की बदलेगी किस्मत।
Surya nakshatra parivartan 2026 horoscope: सूर्य राशि की तरह एक निश्चित समय में नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। 6 जुलाई 2026 को सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे और 19 जुलाई तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं। गुरु और सूर्य के बीच मित्रता का भाव है। गुरु के नक्षत्र में सूर्य के आने से सभी 12 राशियां प्रभावित होंगी। ज्योतिष गणना के अनुसार, कुछ भाग्यशाली राशियों के लिए सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत शुभ और प्रभावशाली साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कि सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन किन राशि वालों को देगा शुभ फल।
1. मेष राशि-
सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से मेष राशि वालों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस समय आपके रिश्तों में सुधार होगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी। धन लाभ के योग बनेंगे। आकस्मिक धन लाभ होने से आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो सकती है। सेहत में सुधार होगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी।
मेष राशि के लिए उपाय: मेष राशि का स्वामी मंगल है। जिसे ऊर्जा और साहस का प्रतीक माना जाता है। मेष राशि के लिए हनुमान जी की आराधना और सूर्य देव को अर्घ्य देना सबसे शुभ माना जाता है।
2. सिंह राशि-
सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं। सूर्य के प्रभाव से सिंह राशि वालों को अटके हुए कार्यों में गति मिलेगी। रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं। इस समय आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है।
सिंह राशि का उपाय- सिंह राशि वालों को शुभ फलों की प्राप्ति के लिए नियमित रूप से सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य देना लाभकारी होता है।
3. कन्या राशि-
कन्या राशि वालों की सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। इस समय आपको निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसे आएंगे। कारोबारियों को विस्तार के अच्छे अवसर मिलेंगे, जिनका भरपूर फायदा उठाएंगे। भाग्यवश अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं।
कन्या राशि का उपाय- कन्या राशि वालों को शुभ फलों में वृद्धि के लिए सुबह-शाम 108 बार "ॐ बुं बुधाय नमः" मंत्र का जाप करना चाहिए।
4. मकर राशि-
मकर राशि के लिए सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस समय आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। किसी परिवार के सदस्य या रिश्तेदार से अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। अपनों का साथ मिलेगा। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्यों में सफलता पाएंगे। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
मकर राशि का उपाय- मकर राशि वालों को शुभ फलों की प्राप्ति के लिए शनिदेव को प्रणाम करना लाभकारी माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान