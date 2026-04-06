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सूर्य के असर से इन राशियों को मिलेगा जबरदस्त लाभ, 15 दिन तक रहेगा महालाभ का योग

Apr 06, 2026 11:00 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ग्रहों के बदलाव का असर सीधे लोगों की जिंदगी पर पड़ता है और जब बात सूर्य की हो, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान और करियर से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में जब सूर्य अपनी स्थिति बदलते हैं, तो कई राशियों के लिए हालात बदलते नजर आते हैं।

सूर्य के असर से इन राशियों को मिलेगा जबरदस्त लाभ, 15 दिन तक रहेगा महालाभ का योग

ग्रहों के बदलाव का असर सीधे लोगों की जिंदगी पर पड़ता है और जब बात सूर्य की हो, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान और करियर से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में जब सूर्य अपनी स्थिति बदलते हैं, तो कई राशियों के लिए हालात बदलते नजर आते हैं। 6 मई 2026 में सूर्य अपने ही नक्षत्र ‘कृतिका’ में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष में इसे एक मजबूत स्थिति माना जाता है। इसका असर कुछ राशियों पर खास तौर पर देखने को मिल सकता है। 6 मई से आने वाले करीब 15 दिन कई लोगों के लिए मौके लेकर आ सकते हैं।

आइए जानते हैं, किन राशियों को होगा लाभ-

मेष राशि- मेष राशि के लोगों के लिए यह समय कामकाज के लिहाज से बेहतर रह सकता है। दफ्तर में आपकी मेहनत दिखेगी और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। जो काम पहले अटक रहे थे, उनमें धीरे-धीरे गति आएगी।

वृष राशि- वृष राशि वालों के लिए यह समय सुख-सुविधाओं से जुड़ा रह सकता है। घर या गाड़ी से जुड़ी योजना बन रही है तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। बिजनेस में भी नए काम मिलने के संकेत हैं। परिवार में माहौल सामान्य और सहयोग वाला रहेगा।

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सिंह राशि- सिंह राशि के लिए यह गोचर खास असर डाल सकता है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और काम करने का तरीका भी मजबूत दिखेगा। नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह समय अच्छा माना जा रहा है। रुके हुए काम फिर से शुरू हो सकते हैं।

कन्या राशि- कन्या राशि के लोगों को इस समय किस्मत का साथ मिल सकता है। आमदनी के नए रास्ते बन सकते हैं। पढ़ाई करने वालों के लिए भी यह समय बेहतर माना जा रहा है। किसी यात्रा के योग भी बन सकते हैं, जो आगे चलकर फायदा दे सकती है।

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धनु राशि- धनु राशि के लोगों के लिए यह समय थोड़ा राहत देने वाला रह सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। पुराने निवेश से फायदा मिलने की संभावना है। परिवार का साथ भी मिलेगा, खासकर पिता का सहयोग काम आ सकता है।

क्या रखें ध्यान- हालांकि समय अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है। किसी भी फैसले को सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा।

क्या करें उपाय- ज्योतिष में सूर्य को मजबूत करने के लिए कुछ आसान उपाय बताए जाते हैं। सुबह के समय तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। साथ ही ‘ॐ सूर्याय नमः’ मंत्र का जाप करने से भी सकारात्मक असर देखने को मिलता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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