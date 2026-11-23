दिसंबर में 3 बार सूर्य बदलेंगे नक्षत्र, 5 राशियों की बुलंद रहेगी किस्मत
Surya nakshatra transit: दिसंबर का महीना 5 राशियों के लिए बहुत शुभ और लकी साबित हो सकता है। इस महीने सूर्य तीन बार अपने नक्षत्र में बदलाव करने वाले हैं। सूर्य के प्रभाव से इन राशियों को भाग्य का साथ मिलने के साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी।
सूर्य कुछ समय के अंतर में अपनी राशि और नक्षत्र में परिवर्तन करते हैं। दिसंबर का महीना सूर्य की स्थिति के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस माह में सूर्य तीन बार नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। पंचांग के अनुसार, 3 दिसंबर 2026 को सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। इसके बाद 19 दिसंबर को सूर्य मूल नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। इसके बाद अंत में सूर्य 29 दिसंबर को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आ जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं। इस तरह से अपने नक्षत्र को बदलते हुए सूर्य सबसे पहले बुध, फिर केतु और अंत में शुक्र के प्रभाव में आएंगे। सूर्य गोचर का मेष से लेकर मीन सभी 12 राशियों पर प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें सूर्य कृपा से करियर में तरक्की, आर्थिक लाभ और व्यावसायिक सफलता भी प्राप्त होगी। इस दौरान इन भाग्यशाली राशियों को भाग्य का साथ भी मिलेगा।
वृषभ राशि:
सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अटके हुए कार्य पूर्ण होने की संभावना है। कामकाज में व्यस्तता का सामना कर रहे हैं, तो चीजें आपके नियंत्रण में आ सकती हैं और मानसिक तौर पर राहत महसूस कर सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अपनों का साथ मिलेगा। व्यावसायिक तौर पर आप बेहतर स्थिति में आएंगे। साहस और पराक्रम रंग लाएगा।
सिंह राशि:
सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से सिंह राशि वालों को करियर में तरक्की मिल सकती है। नौकरी पेशा करने वालों को अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। धन-संपत्ति से जुड़े कार्य सफल हो सकते हैं। विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन परास्त होंगे। आर्थिक तौर पर आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।
कन्या राशि:
कन्या राशि वालों को सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से अटके या लंबित कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। धन लाभ के अवसर बनेंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। हालांकि इस दौरान अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। इस समय आपके प्रयासों से अटके धन की वापसी हो सकती है। व्यावसायिक रूप से आप अचानक तरक्की कर सकते हैं।
वृश्चिक राशि:
सूर्य गोचर के प्रभाव से आपको करियर में बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सरकारी तंत्र का सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारी आपके कार्य की सराहना कर सकते हैं। आय में वृद्धि के साथ इनकम के नए स्रोत बन सकते हैं। नौकरी कर रहे लोगों को पदोन्नति या प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है। आपकी लीडरशिप क्वालिटी में सुधार होगा।
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मकर राशि:
मकर राशि के लिए यह दिसंबर का महीना अच्छा रहेगा। इस समय आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी के योग हैं। आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। करियर में नई सफलता या उपलब्धि हासिल हो सकती है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान