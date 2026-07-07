जुलाई में सूर्य का डबल नक्षत्र गोचर, मेष और सिंह समेत 5 राशियों का बदलेगा समय
Surya nakshatra parivartan 2026: जुलाई में सूर्य एक नहीं बल्कि दो बार अपने नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे। सूर्य का डबल नक्षत्र गोचर कई राशियों के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आइए जानते हैं कि सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को मिलेंगे शुभ फल।
Surya nakshatra parivartan July 2026: ग्रहों के राजा सूर्य एक निश्चित समय में नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। जुलाई में सूर्य एक नहीं बल्कि दो बार अपने नक्षत्र में बदलाव करेंगे। ज्योतिष गणना के अनुसार, 6 जुलाई 2026 को सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं। गुरु और सूर्य के बीच मित्रता का भाव है। इसके बाद फिर 20 जुलाई 2026 को सूर्य पुष्य नक्षत्र में आएंगे और 2 अगस्त तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि हैं। जुलाई में सूर्य का डबल नक्षत्र गोचर मेष से लेकर मीन राशि को प्रभावित करेगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, पिता, आत्मा और साहस के कारक सूर्य जब नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, तो हर राशि को अपनी स्थिति के अनुरूप फल प्रदान करते हैं। जुलाई में सूर्य के दो बार नक्षत्र गोचर से कुछ राशियों को सकारात्मक फलों की प्राप्ति होगी। भाग्यशाली राशियों को धन लाभ के साथ करियर में उन्नति और व्यापार में विस्तार मिल सकता है। जानें सूर्य नक्षत्र गोचर की शुभ राशियां कौन-सी हैं।
जुलाई में सूर्य का डबल नक्षत्र गोचर: इन 5 राशियों के लिए लाभकारी
1. मेष राशि-
सूर्य नक्षत्र परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए अनुकूल रहेगा। इस समय आप भौतिक सुखों में वृद्धि का अनुभव करेंगे। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी संभव है। माता-पिता का सहयोग प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। व्यापारियों को विस्तार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।
2. कर्क राशि-
कर्क राशि वालों के लिए सूर्य नक्षत्र गोचर लाभकारी रहेगा। इस समय आपके अटके हुए काम बन सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ के प्रबल योग हैं। निवेश के लिए समय अनुकूल हैं। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बिजनेस करने वालों को नई पार्टनरशिप या डील मिलने की संभावना है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
3. वृश्चिक राशि-
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर भाग्य का साथ दिला सकता है। इस समय करियर में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, तो यह समय अनुकूल रहने वाला है। रोजी-रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। भाग्य वश कुछ काम बनेंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।
4. सिंह राशि-
सिंह राशि के लिए सूर्य नक्षत्र परिवर्तन खुशियां लेकर आ सकता है। इस समय किसी रिश्तेदार या करीबी व्यक्ति से अच्छी खबर मिल सकती है। मानसिक शांति मिलेगी। करियर में बड़ी सफलता मिलने के संकेत हैं। आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। किसी अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।
5. मीन राशि-
मीन राशि के लिए सूर्य का डबल नक्षत्र परिवर्तन शुभ संकेत लेकर आया है। इस समय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पराक्रम रंग लाएगा। अगर आप कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं, तो भविष्य में बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं। नौकरी में तरक्की के साथ आय में वृद्धि मिलने की संभावना है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान