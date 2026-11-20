आज से अगले 13 दिन 4 राशियां रहें सतर्क, शनि के प्रभाव में आए सूर्य
Surya nakshatra gochar 2026: सूर्य आज 20 नवंबर को शनि के अनुराधा नक्षत्र में आ गए हैं। अनुराधा नक्षत्र में होने के कारण सूर्य पर शनि का प्रभाव भी रहेगा। जानें एस्ट्रोलॉजर से किन राशियों को संभलकर यह समय पार करने की सलाह है।
आज देवउठनी एकादशी के दिन सूर्य अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर गए हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता, आत्मा, साहस और आत्मविश्वास का कारक माना जाता है। इस समय सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान हैं जो कि मंगल की राशि है। अनुराधा नक्षत्र पर न्याय देवता शनि का आधिपत्य है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि और सूर्य आपस में शत्रु माने जाते हैं। वैदिक हिंदू पंचांग के अनुसार, सूर्य ने सुबह 03 बजकर 09 मिनट पर अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश किया है और इस नक्षत्र में 3 दिसंबर 2026 यानी अगले 13 दिन तक रहेंगे। अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि में आता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि इस समय शनि का सूर्य पर प्रभाव होने के कारण जातकों का ध्यान कार्यों को पूर्ण करने, रिश्तों को मजबूत और टीम वर्क के साथ अनुशासन की ओर जा सकता है। हालांकि शनि के प्रभाव से कारण सूर्य का गोचर कुछ राशियों को अशुभ फल भी प्रदान कर सकता है। इन समय इन राशियों को नौकरी-कारोबार और धन में परेशानियां आ सकती हैं।
1.मेष राशि:
मेष राशि वालों के इस समय खर्च बढ़ सकते हैं। अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आपको संघर्ष या कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। सेहत में उतार-चढ़ाव रह सकता है। बिजनेस करने वालों को पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है। मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। इस समय क्रोध और अहंकार से बचें। अनजान व्यक्ति के साथ धन का लेनदेन नहीं करें, वरना नुकसान हो सकता है।
2.कर्क राशि:
कर्क राशि वालों को कार्यक्षेत्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय परिवार में वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रह सकती है। अनाप-शनाप खर्च आपको मानसिक चिंता दे सकते हैं। भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी का विचार कर रहे हैं, तो फैसला टाल दें। जीवनसाथी के साथ रिश्ते में उचार-चढ़ाव आएंगे। परिवार और काम के बीच संतुलन बनाना फायदेमंद रहेगा।
3.वृश्चिक राशि:
वृश्चिक राशि वालों को कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस समय धन से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें। आत्मविश्वास में कमी आएगी, हालांकि आप कार्यों को करने में सफल होंगे। जीवनसाथी के साथ नोकझोंक हो सकती है। अपनों के साथ बात करते समय वाणी और शब्दों पर नियंत्रण रखें। आय से अधिक व्यय होने से मन परेशान रह सकता है। स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।
4. धनु राशि:
धनु राशि वालों को निवेश से जुड़ा कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। इस समय ऊर्जा में कमी का अनुभव कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल में कमी आ सकती है। आर्थिक रूप से उतार-चढ़ाव रह सकते हैं। व्यापारी वर्ग को लाभ कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। यात्रा से बचें, कष्ट संभव है। भौतिक सुखों में कमी आ सकती है। रोजी-रोजगार में तरक्की पाने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान