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17 अगस्त से 3 राशियों का अच्छा समय शुरू, केतु के प्रभाव में आए सूर्य

By Saumya Tiwari
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Surya nakshatra parivartan 2026: सूर्य 17 अगस्त को केतु के प्रभाव में आ चुके हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार, सूर्य की यह स्थिति तीन राशियों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाली है। जानें किन राशियों को होगा लाभ।

surya nakshatra gochar 2026
सूर्य मघा नक्षत्र गोचर 2026

Surya magha nakshatra parivartan 2026: सूर्य 17 अगस्त 2026, सोमवार को सुबह 04:33 बजे मघा नक्षत्र में गोचर कर गए हैं और 31 अगस्त तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। ज्योतिष शास्त्र में केतु के नक्षत्र में सूर्य का गोचर अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। सूर्य पिता, साहस और आत्मा के कारक हैं, जबकि छाया ग्रह केतु भ्रम और आकस्मिक घटनाओं का कारक माना गया है। मघा नक्षत्र में सूर्य एक शक्तिशाली और राजसी स्थिति में होता है। सूर्य की शुभ स्थिति अधिकार, पद और राजसी ठाठ बाट दिला सकती है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि सूर्य का केतु के मघा नक्षत्र में होना शुभ और चुनौतीपूर्ण दोनों प्रभाव देता है। 17 अगस्त को सूर्य अपनी सिंह राशि में भी आ रहे हैं और केतु के मघा नक्षत्र में भी। केतु के प्रभाव वाले मघा नक्षत्र में सूर्य का गोचर मेष, सिंह और धनु राशि के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। जानें इन राशियों को क्या फल मिलेंगे।

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सूर्य का मघा नक्षत्र गोचर: ये हैं 3 लकी राशियां

1. मेष राशि-

मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल और सूर्य के बीच मित्रता का भाव है। सूर्य नक्षत्र गोचर से इस समय आपको रोजी-रोजगार में तरक्की मिल सकती है। व्यापारिक सफलता मिलने के संकेत हैं। अपनों का सहयोग मिलेगा। धन-संपदा में वृद्धि हो सकती है। आपके विचारों या राय को कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी तवज्जोह दे सकते हैं। निवेश के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आकस्मिक धन लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं।

2. सिंह राशि-

सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं। सूर्य गोचर का प्रभाव सिंह राशि पर सकारात्मक रहने की उम्मीद है। इस समय आपकी धन की स्थिति में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकती है। आपकी लीडरशिप क्वालिटी में सुधार होगा। सरकारी तंत्र का सहयोग मिलेगा। नौकरी करने वाले कुछ जातकों को महत्वपूर्ण पद या प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। अटके हुए काम को रफ्तार मिलने के संकेत हैं। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति से मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। व्यावसायिक सफलता मिलने के पूर्ण संकेत हैं।

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3. धनु राशि-

धनु राशि के लिए सूर्य का गोचर लाभकारी रहने वाला है। इस समय आपको अटके हुए कार्य आगे बढ़ते नजर आएंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। कामकाज में सुधार होगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं लाभकारी रहेंगी। नौकरी करने वाले कुछ जातकों को आय में वृद्धि के साथ पदोन्नति मिल सकती है। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पराक्रम रंग लाएगा। मित्रों का सहयोग कारोबार में उन्नति प्रदान कर सकता है।

शुभ फलों की प्राप्ति के लिए उपाय-

1. प्रतिदिन सूर्य देव को सूर्योदय के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें।

2. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना सफलता और मानसिक शांति प्रदान करता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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