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आने वाले 15 दिन इन 4 राशियों के लोग रहें सतर्क, इन 5 उपायों से मिलेगी काफी हद तक राहत

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Surya nakshatra parivartan 2026: सूर्य 08 जून 2026 को मंगल के नक्षत्र में गोचर कर गए हैं। सूर्य और मंगल दोनों को ही ज्योतिष शास्त्र में उग्र ग्रह माना जाता है। मंगल के नक्षत्र में सूर्य के आने से कुछ राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जानें इनके बारे में।

आने वाले 15 दिन इन 4 राशियों के लोग रहें सतर्क, इन 5 उपायों से मिलेगी काफी हद तक राहत

Surya in mrigashira nakshatra gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना मानी जाती है। सूर्य एक निश्चित समय में राशि या नक्षत्र से निकलते हैं और सभी 12 राशियों मेष से लेकर मीन पर प्रभाव डालते हैं। 08 जून 2026, सोमवार को सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर गए हैं। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं। मंगल के नक्षत्र में सूर्य 21 जून 2026 तक रहेंगे। ज्योतिष गणना के अनुसार, सूर्य का मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में आने से कुछ राशियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन राशियों को आर्थिक उतार-चढ़ाव के साथ मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। जानें सूर्य नक्षत्र परिवर्तन के कारण आने वाले 15 दिन किन राशियों को रहना होगा सतर्क।

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1. वृषभ राशि-

वृषभ राशि वालों को सूर्य नक्षत्र परिवर्तन के कारण थोड़ा सतर्कता बरतने की जरूरत है। इस समय आपको मानसिक तनाव और काम का बोझ झेलना पड़ सकता है। इस समय उच्चाधिकारी आपके काम पर नजर रखेंगे, इसलिए ईमानदारी से टास्क को पूरा करें। कार्यस्थल पर वाद-विवाद से बचें। इस समय किसी भी तरह के निवेश से बचें, वरना नुकसान हो सकता है।

2. वृश्चिक राशि-

सूर्य का गोचर आपके आठवें भाव को प्रभावित करेंगे। इस राशि के स्वामी मंगल हैं। सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से आपको सेहत में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें,वरना चोट-चपेट लग सकती है। शत्रु हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं। किसी नए प्रोजेक्ट या व्यापारिक डील में बहुत सतर्कता बरतें या फिर शुरुआत करने से बचें।

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3. मकर राशि-

मकर राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर घबराहट, बेचैनी या मानसिक परेशानी ला सकता है। इस समय आपके खर्च बढ़ सकते हैं। किसी भी तरह के वाद-विवाद से दूरी बनाकर रखें, वरना कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। कार्यों में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। अज्ञात भय सता सकता है। इस समय किसी भी तरह के निवेश से बचना चाहिए और धन से जुड़े मामलों में जल्दबाजी में फैसला नहीं लें।

4. मीन राशि-

मीन राशि वालों को किसी के साथ अपनी व्यक्तिगत बातों को शेयर करने से बचना चाहिए, धोखा मिल सकता है। नौकरी करने वालों का स्थान परिवर्तन हो सकता है। पारिवारिक मामलों को शांत होकर सुलझाएं, वरना विवाद बढ़ सकता है। आय और व्यय के बीच संतुलन बनाकर चलें। खर्च की अधिकता कर्ज की स्थिति ला सकती है। भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी में अड़चनें आ सकती हैं। माता-पिता के स्वास्थ्य की चिंता सता सकती है।

सूर्य गोचर के उपाय-

1. प्रतिदिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्घ्य अर्पित करें।

2. भगवान सूर्य का मंत्र ऊं सूर्याय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें।

3. प्रत्येक रविवार को अन्न, गुड़ या तांबा का दान करें।

4.रविवार का व्रत अत्यंत लाभकारी माना जाता है।

5. सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए चांदी का दान भी उत्तम माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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