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सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य जाएंगे मिथुन राशि राशि में, किन राशियों को लाभ मिलेगा, मिथुन संक्रांति पर क्या दान करें

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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इस साल सोमवती अमावस्या पर मिथुन संक्रांति और अमावस्या दोनों शुभ तिथियों का संयोग मिलेगा। इससे कई राशियों के लिए शुभ योग बनेंगे। वहीं मिथुन संक्रांति पर क्या करना चाहिए यहां पढ़ें

सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य जाएंगे मिथुन राशि राशि में, किन राशियों को लाभ मिलेगा, मिथुन संक्रांति पर क्या दान करें

मिथुनइस साल सोमवती अमावस्या पर मिथुन संक्रांति और अमावस्या दोनों एक ही दिन है। ये दोनों तिथि बहुत शुभ माने जाते हैं। इस साल सूर्य सोमवती अमावस्या के दिन राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो बहुत ही शुभ दिन है, सूर्य अभी वृषभ राशि में हैं और अब ये 15 जून को मिथुन राशि में जाएंगे। इसी राशि में बुध भी हैंस जो सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य राजयोग बनाएंगे, इससे कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। बुध 22 जून को कर्क राशि में जाएंगे तो बुधादित्य राजयोग नहीं बनेगा। जुलाई तक बुध इसी राशि में रहेंगे। सूर्य जब मिथुन राशि में जाते हैं तो इसे कर्क संक्रांति कहते हैं, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए और राशि पर क्या होगा असर सब कुछ यहां पढ़ें

सूर्य गोचर और मिथुन संक्रांति पर क्या उपाय करें

मिथुन संक्रांति पर सूर्य की पूजा और दान करना उत्तम रहता है। इस दिन लोग सत्यानारायण की कथा भी सुनते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करें और दान करें। इस दिन पितृों के लिए श्राद्ध कर्म भी शुभ माना जाता है। इस दिन अन्न, पंखा, छाता, पानी, घड़ा, मौसमी फल दान करना चाहिए।

सूर्य गोचर का किन राशियों पर होगा असर?

मिथुन राशि वालों को बुध से गजब का कॉन्फिडें मिलेगा, जिससे आप करियर और बिजनेस में सही फैसले ले पाएंगे, इससे आपको लाभ होगा, आप सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे।

सिंह राशि को लाभ

सूर्य इस राशि के स्वामी हैं, ऐसे में बुध का लाभ भी आपको मिलेगा। सरकारी सहयोग मिलेगा, जिससे काम मिनटों में बनेंगे, आपको पिता की संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर यह योग आपके लिए लाभकारी है। भवन खरीद सकते हैं।

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कन्या राशि को सूर्य और बुध से क्या लाभ

कन्या के लिए बुध की स्थिति और सूर्य के कारण लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आप एक तरफ लाभ पाएंगे, लेकिन बिजनेस और पर्सनल लाइफ में आपकी अच्छी चलेगी। इनकम बढ़ेगी और स्टेट्स भी बढ़ेगा।

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तुला राशि के लिए भी स्थिति अच्छी

आपको किसी तरह की परेशानी इस दौरान नहीं होगी। आपके लिए जो चीजें पहले खराब थी, अब सही हो रही है। मिथुन अपनी राशि में हैं, इसलिए सही फैसलों से संपत्ति विस्तार होगा।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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