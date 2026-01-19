सूर्य-मंगल की युति से इन राशियों को होगा महालाभ, चमकेगा भाग्य का सितारा

संक्षेप: Surya Mangal Yuti : ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मबल, मान-सम्मान और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है, जबकि मंगल साहस, ऊर्जा और निर्णय क्षमता का कारक है। जब ये दोनों शक्तिशाली ग्रह एक ही राशि में साथ आते हैं, तो इसे सूर्य-मंगल की युति कहा जाता है।

ज्योतिषशास्त्र में सूर्य को आत्मबल, मान-सम्मान और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है, जबकि मंगल साहस, ऊर्जा और निर्णय क्षमता का कारक है। जब ये दोनों शक्तिशाली ग्रह एक ही राशि में साथ आते हैं, तो इसे सूर्य-मंगल की युति कहा जाता है। फरवरी महीने में यह युति कुंभ राशि में बनने जा रही है, जिसे काफी प्रभावशाली माना जा रहा है। इस ग्रह संयोग का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन ज्योतिष गणनाओं के अनुसार कुछ राशियों के लिए यह समय खास तौर पर शुभ रहने वाला है। नौकरी, करियर, बिजनेस और आत्मविश्वास से जुड़े मामलों में इन राशियों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आइए जानते हैं, किन 5 राशियों को होगा सबसे ज्यादा फायदा-

मेष राशि मेष राशि वालों के लिए यह युति आत्मविश्वास बढ़ाने वाली रहेगी। नौकरी में तरक्की या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है। काम में ऊर्जा बनी रहेगी और फैसले सही दिशा में जाएंगे।

मिथुन राशि मिथुन राशि वालों के लिए करियर में नए मौके बन सकते हैं। नौकरी बदलने या प्रमोशन के योग हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को नए संपर्कों से फायदा होगा। आत्मबल बढ़ेगा और रुके काम पूरे होने लगेंगे।

सिंह राशि सिंह राशि वालों के लिए सूर्य-मंगल की युति काफी शुभ मानी जा रही है। मान-सम्मान बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान बनेगी। सरकारी नौकरी या प्रशासन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी।

तुला राशि तुला राशि वालों के लिए यह समय करियर और आर्थिक मामलों में सुधार लेकर आएगा। कामकाज में स्थिरता आएगी। व्यापार में लाभ के योग हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने में आसानी होगी।

कुंभ राशि कुंभ राशि में बन रही यह युति इस राशि वालों के लिए बेहद खास है। नौकरी और बिजनेस में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नई नौकरी, प्रमोशन या काम का विस्तार संभव है। आत्मबल बढ़ेगा और भविष्य को लेकर नई योजनाएं बनेंगी।