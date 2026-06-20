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जाग उठेगी सोई हुई किस्मत, जानें बिना पूजा-पाठ सूर्य को मजबूत करने के 6 आसान तरीके

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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बिना पूजा-पाठ के भी सूर्य को मजबूत किया जा सकता है। जानिए 6 आसान आदतें, जिन्हें अपनाकर आत्मविश्वास, सम्मान और तरक्की पाने की कोशिश की जा सकती है।

जाग उठेगी सोई हुई किस्मत, जानें बिना पूजा-पाठ सूर्य को मजबूत करने के 6 आसान तरीके

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। इसे मान-सम्मान, आत्मविश्वास और तरक्की से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि अगर कुंडली में सूर्य मजबूत होता है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास अलग लेवल पर होता है और उसकी बातों को लोग खूब तवज्जो भी देते हैं। वहीं अगर कुंडली में इसकी स्थिति कमजोर होती है तो तमाम कोशिशों और मेहनत के बाद भी मनचाही सफलता मिलने में दिक्कत आ सकती है। लोग सूर्य को मजबूत करने के लिए पूजा-पाठ करते हैं। हालांकि आप बिना पूजा-पाठ के और कुछ अच्छी आदतों को अपनाकर इसे मजबूत स्थिति में ला सकते हैं।

बिना पूजा-पाठ ऐसे करें सूर्य को मजबूत

1. सुबह जल्दी उठें

अगर आप देर तक सोते हैं तो अब इस आदत को बदलने की कोशिश करें। माना जाता है कि सूर्योदय के आसपास उठने से सूर्य को आसानी से मजबूत किया जा सकता है। इससे शरीर और मन दोनों ही एक्टिव रहते हैं और दिन की शुरुआत भी अच्छी होती है।

2. बड़ों का सम्मान करें

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य का संबंध पिता और बड़े लोगों से है। ऐसे में अपने पैरेंट्स, गुरु और बड़े-बुजुर्ग लोगों का सम्मान जरूर करना चाहिए। इनकी बातें सुनें और जितना हो सके इनकी सेवा करें।

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3. ना टालें कोई भी काम

सूर्य को डिस्प्लिन और जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है। ऐसे में कोशिश करना चाहिए कि किसी भी काम को टाला ना जाए। जो लोग हर काम समय पर पूरा करते हैं और हर एक जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते हैं। उनका सूर्य आसानी से मजबूत होता है।

4. रविवार को करें ये काम

सूर्य से जुड़ा दिन रविवार है। इस दिन अगर आप जरूरतमंद की मदद करेंगे और गरीबों को कुछ दान करेंगे तो इसे भी सूर्य के मजबूत होने की स्थिति बनेगी। आपको कोई बड़ा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी कर पाएं दिल से करें।

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5. सोच रखें सकारात्मक

सूर्य की एनर्जी को आत्मविश्वास से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में अगर सूर्य को मजबूत रखना है तो सकारात्मक सोच जरूर रखें। खुद पर भरोसा करें। कोशिश करें कि नकारात्मक बातों से दूर रहें।

6. करें तांबे का इस्तेमाल

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तांबे को सूर्य से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में कोशिश करें कि तांबे के बर्तन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। आप चाहे तो तांबे के बर्तन में ही पानी पिएं। इससे आप आसानी से सूर्य को मजबूत कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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अंक शास्त्र
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