Surya Ketu Yuti 2026: 17 अगस्त को सूर्य-केतु की युति, इन 5 राशियों को रहना होगा सावधान
17 अगस्त 2026 को सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करते ही सूर्य-केतु की युति बनेगी। इसका असर आत्मविश्वास, करियर, मान-सम्मान, धन और फैसलों पर पड़ सकता है। मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को इस दौरान नौकरी, कारोबार, निवेश और पारिवारिक मामलों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।
Surya Ketu Yuti 2026: ज्योतिष के लिहाज से अगस्त का दूसरा पखवाड़ा काफी अहम रहने वाला है। 17 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में पहले से केतु मौजूद हैं। ऐसे में सूर्य के सिंह राशि में पहुंचते ही दोनों ग्रह एक ही राशि में आ जाएंगे और सूर्य-केतु की युति बनेगी। सूर्य और केतु की इस स्थिति को ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका असर व्यक्ति के आत्मविश्वास, कामकाज, मान-सम्मान और फैसले लेने की क्षमता पर पड़ सकता है।
सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। ज्योतिष में इसे आत्मविश्वास, पिता, प्रशासन, पद और प्रतिष्ठा का कारक बताया गया है। वहीं केतु को वैराग्य, अलगाव, रहस्य और अचानक होने वाले बदलावों से जोड़ा जाता है। ऐसे में सूर्य के साथ केतु का आना कई बार व्यक्ति को किसी बात को लेकर असमंजस में डाल सकता है। खासकर उन मामलों में जहां तुरंत फैसला लेना जरूरी हो।
हालांकि इस युति का असर सभी राशियों के लिए एक जैसा नहीं होगा। किसी के लिए यह समय पुराने काम पूरे करने का मौका दे सकता है तो किसी को नौकरी, कारोबार या पारिवारिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी रखनी पड़ सकती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को इस दौरान कुछ मामलों में संभलकर आगे बढ़ना होगा।
मिथुन राशि: काम में लापरवाही से बचें
मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य-केतु की युति कामकाज के मोर्चे पर थोड़ी चुनौती बढ़ा सकती है। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ने के साथ काम का दबाव भी महसूस हो सकता है। ऑफिस में किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ विचारों का मतभेद हो तो बात को बढ़ाने से बचें।
कारोबारियों को भी किसी नए सौदे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। खासकर साझेदारी से जुड़े मामलों में शर्तों को अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही फैसला लें। इस दौरान किसी के कहने पर पैसा लगाने से भी बचना बेहतर रहेगा।
कर्क राशि: पैसों और परिवार के मामले में सावधानी
कर्क राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक मामलों में संभलकर चलने का है। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है। घर-परिवार में भी किसी पुराने मुद्दे को लेकर बातचीत हो सकती है। आपकी बात सही हो, फिर भी उसे कहने का तरीका विवाद की वजह बन सकता है।
निवेश से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें। अगर कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने जा रहे हैं तो पहले उसके फायदे और नुकसान समझ लें। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह आपके काम आ सकती है।
सिंह राशि: खुद पर नियंत्रण रखना होगा
सूर्य-केतु की युति का सबसे ज्यादा ध्यान सिंह राशि वालों को रखना होगा, क्योंकि सूर्य आपकी ही राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन कभी-कभी यही आत्मविश्वास जिद में बदल सकता है।
नौकरी में अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय अपनी बात पर अड़े रहने से बचें। कारोबार में कोई बड़ा बदलाव करने की योजना है तो उसे तुरंत लागू करने के बजाय पूरी स्थिति समझें। पिता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है।
वृश्चिक राशि: मेहनत के बाद मिलेगा परिणाम
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर कामकाज और जिम्मेदारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। किसी पुराने काम को पूरा करने की जिम्मेदारी मिल सकती है। शुरुआत में काम मुश्किल लगेगा, लेकिन लगातार मेहनत करने पर स्थिति संभल सकती है।
यात्रा के दौरान सावधानी रखें। नौकरी में सहकर्मियों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो तो शांत रहकर बात करें। कारोबारियों को भी कागजी काम में लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
कुंभ राशि: कारोबार में सोच-समझकर फैसला लें
कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य-केतु की युति कारोबार और आर्थिक मामलों में सावधानी का संकेत दे रही है। साझेदारी में काम करने वालों को किसी भी नए समझौते को ध्यान से पढ़ना चाहिए। बिना जांच-पड़ताल के किसी पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है।
नौकरीपेशा लोगों को भी काम के दौरान छोटी गलतियों से बचना होगा। अधिकारी आपके काम पर नजर रख सकते हैं। खर्च बढ़ने की स्थिति बन सकती है, इसलिए बजट का ध्यान रखें।
सूर्य-केतु की युति क्यों है खास?
ज्योतिष में सूर्य को आत्मबल और प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है, जबकि केतु को अलगाव और वैराग्य का ग्रह माना जाता है। इसलिए दोनों ग्रहों का एक साथ आना व्यक्ति के लिए अंदरूनी स्तर पर भी बदलाव का समय माना जाता है। कई बार इस दौरान व्यक्ति दूसरों की बातों से ज्यादा अपनी सोच के आधार पर फैसले लेने लगता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि