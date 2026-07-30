सूर्य के नक्षत्र में शुक्र गोचर, कुंभ समेत इन 3 राशियों को नुकसान, उपाय देंगे राहत
शुक्र ने कुछ घंटे पहले ही सूर्य के उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर किया है। इस परिवर्तन के बाद कुंभ समेत कुल 2 राशियों को बहुत ही सावधान रहना है। जानें 11 अगस्त तक कौन से उपाय राहत दे सकते हैं?
शुक्र ने सूर्य के उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर किया है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार जब भी शुक्र अपना नक्षत्र बदलते हैं तो इसका असर हर एक राशि पर देखने को मिलता है। शुक्र धन, वैभव, सुख-सुविधाओं और प्रेम के कारक माने जाते हैं। ऐसे में कुछ राशियों को इसका सुख मिलता है तो वहीं कुछ को इन्हीं से जुड़े नुकसान भी देखने को मिलते हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस नक्षत्र परिवर्तन के बाद अब तीन राशियों को बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। अबसे लेकर 11 अगस्त तक कर्क, मकर, कुंभ राशि वालों को सावधानी बरतने की जरूरत है।
शुक्र की स्थिति
शुक्र उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। इससे पहले पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र गोचर कर रहे थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का संबंध सूर्य ग्रह से है। इस नक्षत्र में शुक्र 11 अगस्त तक रहेंगे।
इन राशियों को रहना होगा सतर्क
कर्क राशि
शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन का कुछ असर कर्क राशि वालों को देखने को मिलेगा। इस दौरान भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला ना लें क्योंकि आगे चलकर ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा प्रेशर महसूस हो। वहीं परिवार में छोटी-मोटी बात को लेकर तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में धैर्य रखें। इस दौरान अपने खर्चों पर विशेष रूप से कंट्रोल रखने की कोशिश करें। पैसों का लेनदेन नुकसान पहुंचा सकता है तो इस समय ये ना ही करें तो अच्छा होगा।
मकर राशि
शुक्र के इस नक्षत्र परिवर्तन के बाद मकर राशि वालों को पैसों और काम से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने होंगे। इस गोचर का प्रभाव इन पर ज्यादा दिखेगा। किसी भी तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट या फिर डील फाइनल करने में जल्दबाजी में ना करें। 11 अगस्त तक ऑफिस में किसी से बहस करने से बचें नहीं तो बात बिगड़ सकती है। धैर्य रखें और सही वक्त का इंतजार करें। समय के साथ-साथ चीजें सही ट्रैक पर आ जाएंगी। परिवार के साथ समय बिताएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
कुंभ राशि
शुक्र के गोचर का असर कुंभ राशि वालों को पर सबसे ज्यादा होगा। अभी के लिए कोई भी बड़ी प्लानिंग टाल देंगे तो अच्छा होगा। खर्चे बढ़ सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं बजट भी बिगड़ता नजर आएगा। ऐसे में फिजूलखर्ची से बचने की कोशिश करें। रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को लेकर गलतफहमी होने के चांस हैं। ऐसे में बचकर रहें। गुस्से पर काबू रखने की कोशिश करें। किसी भी चीज को लेकर जल्दबाजी करना सही नहीं होगा।
अबसे से लेकर 11 अगस्त तक करें ये उपाय
1. शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को सफेद रंग की मिठाई या फिर खीर का भोग लगाएं।
2. गाय को रोटी में देसी घी और गुड़ लगाकर खिलाएं।
3. ॐ शुं शुक्राय नमः का 108 बार जाप शांत मन से रोज करें।
4. गुस्से पर काबू रखें।
5. जीवनसाथी का अपना करने से बचें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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