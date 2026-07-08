सूर्य-गुरु युति: 16 जुलाई से बदलेगा इन 3 राशियों का समय, मिलेंगे खूब शुभ फल
Sun-Jupiter Conjunction July 2026: जुलाई में सूर्य-गुरु कर्क राशि में नजदीक आएंगे, जिससे इन दोनों ग्रहों की युति का निर्माण होगा। दो बड़े ग्रहों की युति से कई राशियों को लाभकारी परिणाम मिलेंगे। जानें सूर्य-गुरु युति से किन राशियों का बदलेगा समय।
Surya-Guru Yuti 2026 Horoscope: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य-गुरु को अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। इस समय गुरु चंद्रमा की कर्क राशि में विराजमान हैं। 16 जुलाई 2026 को सूर्य मिथुन राशि छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। जिससे कर्क राशि में सूर्य-गुरु की युति बनेगी। सूर्य-गुरु की युति से 'गुरु आदित्य राजयोग' का निर्माण होता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, यह युति धन, सम्मान, नेतृत्व क्षमता और सफलता प्रदान करती है। कर्क राशि में सूर्य-गुरु के करीब आने से मेष से लेकर मीन राशि प्रभावित होगी। लेकिन दो बड़े और शुभ ग्रहों की युति का वृषभ, कन्या और मकर राशि पर शुभ प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं पंडित उपाध्याय से सूर्य-गुरु की युति से लकी राशियों को किस तरह के परिणाम मिलेंगे।
सूर्य-गुरु की कर्क राशि में युति: इन 3 राशियों का बदलेगा भाग्य, मिलेंगे शुभ फल
1. वृषभ राशि-
वृषभ राशि के लिए सूर्य-गुरु की युति सकारात्मक बदलाव लेकर आ रही है। इस समय आपको धन, करियर और व्यवसाय में अच्छे बदलाव होते नजर आएंगे। किसी रिश्तेदार या करीबी व्यक्ति से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। बिजनेस करने वालों के लिए यह समय बेहतरीन रहेगा। विस्तार के योग बन रहे हैं। किसी नए सौदे या डील पर साइन कर सकते हैं। परिवार में सुख-शांति का अनुभव करेंगे। धन की स्थिति में सुधार होता नजर आएगा।
2. कन्या राशि-
कन्या राशि के लिए सूर्य-गुरु युति शुभ प्रभावों वाली सिद्ध हो सकता है। इस समय आपको सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। आप कार्यों में सफलता पाएंगे। करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं। अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। आय के नए-नए मार्ग बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अपनों का साथ मिलेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता मिलने के प्रबल योग हैं।
3. मकर राशि-
मकर राशि की धन संबंधी योजनाएं सफल होंगी, जिससे कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। व्यक्तित्व में निखार आएगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लीडरशिप क्वालिटी निखरेगी और उच्चाधिकारी आपसे प्रभावित होंगे। बुद्धि के बल पर कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। कोर्ट-कचहरी में विजय के संकेत हैं। प्रेम-संबंधों में स्थिरता और मजबूती आएगी।
सूर्य-गुरु की युति के उपाय:
वैदिक ज्योतिष में सूर्य और गुरु को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। शुभ फलों में वृद्धि के लिए और कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत करने के लिए जातक को प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरु कृपा पाने के लिए 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप लाभकारी माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान