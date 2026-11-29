16 दिसंबर 2026 से सूर्य और गुरु के बीच बनेगा नवपंचम संबंध। मेष, सिंह, धनु और वृश्चिक राशि के छात्रों, नौकरीपेशा और कारोबारियों को मिल सकते हैं शुभ परिणाम।

साल 2026 का आखिरी महीना ज्योतिषीय लिहाज से काफी खास रहने वाला है। दिसंबर में ग्रहों की चाल में कई बड़े बदलाव होंगे। इसी बीच 16 दिसंबर को ग्रहों के राजा सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं, देवगुरु बृहस्पति 13 दिसंबर से सिंह राशि में वक्री चाल शुरू करेंगे। इन दोनों ग्रहों की स्थिति से 5-9 यानी पंचम-नवम का त्रिकोण संबंध बनेगा, जिसे ज्योतिष में नवपंचम संबंध कहा जाता है। सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, सरकारी नौकरी और मान-सम्मान का कारक माना जाता है, जबकि गुरु ज्ञान, शिक्षा, भाग्य और धन के कारक हैं। ऐसे में सूर्य और गुरु का यह संबंध शिक्षा, करियर और आर्थिक मामलों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, मेष, सिंह, धनु और वृश्चिक राशि के जातकों को इस दौरान विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं।

क्या होता है नवपंचम राजयोग और क्यों माना जाता है शुभ? वैदिक ज्योतिष में जब दो ग्रह एक-दूसरे से पांचवें और नौवें स्थान पर होते हैं, तब उनके बीच नवपंचम संबंध बनता है। पांचवां भाव बुद्धि, शिक्षा, संतान और रचनात्मकता से जुड़ा होता है, जबकि नौवां भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी दूरी की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य और गुरु दोनों को शुभ प्रभाव देने वाले ग्रहों में गिना जाता है। सूर्य जहां आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने वाले माने जाते हैं, वहीं गुरु ज्ञान और विवेक के कारक हैं। ऐसे में इनका त्रिकोण संबंध शिक्षा, प्रशासन, प्रबंधन और करियर से जुड़े मामलों में अनुकूल परिणाम देने वाला माना जाता है।

मेष राशि: विद्यार्थियों को मिलेगी सफलता, करियर में बढ़ेंगे मौके मेष राशि के जातकों के लिए गुरु पंचम भाव और सूर्य नवम भाव में रहेंगे। इन दोनों भावों के सक्रिय होने से शिक्षा और भाग्य से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे युवाओं को नए अवसर मिलने के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। पदोन्नति और नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है। कारोबारियों के लिए भी नई योजनाओं पर काम शुरू करने और व्यापार का विस्तार करने का समय अनुकूल रह सकता है।

सूर्य और देवगुरु बृहस्पति के बीच 16 दिसंबर से नवपंचम संबंध बनने जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, इस योग का मेष, सिंह, धनु और वृश्चिक राशि के जातकों की शिक्षा, करियर और आर्थिक स्थिति पर शुभ प्रभाव पड़ सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। अपनी कुंडली में सूर्य और गुरु की स्थिति, नवपंचम योग का प्रभाव और करियर व भाग्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

सिंह राशि: मान-सम्मान बढ़ेगा, नौकरी और कारोबार में मिलेगी तरक्की सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु लग्न भाव और सूर्य पंचम भाव में रहेंगे। इस कारण व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और बौद्धिक क्षमता से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम के दम पर नई पहचान बनाने का मौका मिलेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए समय उत्साह बढ़ाने वाला रह सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को नई योजनाओं और व्यावसायिक संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं। संतान की शिक्षा और भविष्य को लेकर भी अच्छी खबर मिल सकती है। हालांकि, गुरु की वक्री चाल के कारण पुराने फैसलों और अधूरे कामों की समीक्षा करना जरूरी रहेगा।

धनु और वृश्चिक राशि भाग्य और आर्थिक स्थिति में आएगा सुधार धनु राशि के जातकों के लग्न भाव में सूर्य और नवम भाव में गुरु रहेंगे। इससे आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और भाग्य से जुड़े मामलों को बल मिल सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने और कारोबार में विस्तार के अवसर बन सकते हैं। विदेश से जुड़े कामों में भी सकारात्मक खबर मिल सकती है। वहीं, वृश्चिक राशि के लिए सूर्य दूसरे भाव और गुरु दसवें भाव में रहेंगे। दूसरे भाव का संबंध धन और वाणी से है, जबकि दसवां भाव कर्म और करियर का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में नौकरीपेशा लोगों को पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। परिवार में भी आपकी बातों को महत्व मिलेगा।

नवपंचम संबंध के शुभ प्रभाव के लिए करें ये उपाय सूर्य और गुरु दोनों ग्रहों की कृपा पाने के लिए नियमित पूजा-पाठ करना शुभ माना जाता है।