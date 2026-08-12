Surya Grahan: रात 10:45 बजे से देखें पूर्ण सूर्य ग्रहण, आज और कल दिखेंगे 50-100 टूटते तारे
Surya Grahan Time, total solar eclipse 2026: तैयार हो जाइए दो शानदार नजारों के लिए। आज कुछ देशों में सूर्य का लगभग 90% हिस्सा चंद्रमा कवर करेगा। इसके साथ ही आज और कल आसमान में टूटते तारों की बारिश भी देख सकते हैं।
Surya Grahan Time, total solar eclipse 2026, सूर्य ग्रहण : तैयार हो जाइए दो दिलचस्प नजारों के लिए। आज 12 अगस्त बुधवार के दिन सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण है, जो कई जगहों पर आंशिक सूर्य ग्रहण की तरह नजर आएगा। साल का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण आज सावन अमावस्या तिथि पर शुरू हो चुका है। बस कुछ ही मिनटों में आसमान में अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। खासतौर पर उन देशों में जहां इस वक्त सुबह या शाम का समय होगा। इसके साथ ही आज और कल मीटियोर शॉवर भी होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती, इस सिचूऐशन को ही पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। कुछ देशों में सूर्य का लगभग 90% हिस्सा चंद्रमा कवर करेगा। आज रात 9 बजकर 04 मिनट से सूर्य ग्रहण शुरू हो गया है, जो करीब 4 घंटे 24 मिनट और 40 सेकेंड तक रहेगा। दिन में अंधेरे जैसा नजारा कुछ जगहों पर देखा जा सकता है। इस ग्रहण के विभिन्न चरण रहेंगे।
रात 10:45 बजे से देखें पूर्ण सूर्य ग्रहण, आज और कल दिखेंगे 50-100 टूटते तारे
सबसे पहले कहां दिखेगा सूर्य ग्रहण
नासा के अनुसार, आज सबसे पहले चंद्रमा की छाया उत्तरी रूस से आर्कटिक सर्कल के ऊपर से गुजरेगी। फिर ग्रीनलैंड के पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ेगी।
लोकल टाइम के अनुसार, आइसलैंड में लगभग शाम 5:45 बजे से देश के पश्चिमी किनारों पर पूर्ण ग्रहण (टोटैलिटी) दिखना शुरू हो जाएगा। ग्रहण का सबसे ज्यादा असर इसी कम आबादी वाले क्षेत्र के पास दिखेगा, इस दौरान चंद्रमा सबसे बड़ा दिखाई देगा और सूर्य के ज्यादा हिस्से को कवर करेगा।
भारत में कितने बजे से देखें सूर्य ग्रहण?
12 अगस्त को ही पूर्ण सूर्यग्रहण भी लगेगा, हालांकि रात होने के कारण यह भारत में दिखाई नहीं देगा। भारतीय समय सीमा के अनुसार, पूर्ण सूर्य ग्रहण रात में 10:45 से 11:16 मिनट पर अपने चरम पर होगा। आप घर बैठे भी सूर्य ग्रहण देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण देखने के लिए यहां क्लिक करें।
इन देशों में 90% से ज्यादा सूर्य का हिस्सा कवर करेगा चंद्रमा
- मैड्रिड (स्पेन)- 99%
- बार्सिलोना (स्पेन)- 99%
- अल्जीयर्स (अल्जीरिया)- 96% कवरेज
- लिस्बन (पुर्तगाल)- 95%
- डबलिन (आयरलैंड)- 94%
- मिलान (इटली)- 92%
- पेरिस (फ्रांस)- 92%
- लंदन (यू.के.)- 91%
आसमान में दिखेंगे टूटते तारे
12 और 13 अगस्त की रात पर्सीड उल्का वर्षा (मीटियोर शॉवर) अपने चरम पर होगी, जिसमें हर घंटे 50 से 100 तक टूटते तारे चमकते दिख सकते हैं। यह घटना रात में 12 बजे के बाद से देखी जा सकती है। अमेरिकन मेटियोर सोसायटी के अनुसार, 13 अगस्त को रात 2 बजे से सुबह 4:30 बजे के बीच टूटते तारे देखने का बेहतर अवसर मिल सकता है।
12 से 18 अगस्त तक 6 ग्रहों का अनोखा नजारा
12 से 18 अगस्त के बीच रात दो बजे के बाद आसमान में छह ग्रह एक सीधी रेखा में दिखाई देंगे। बृहस्पति, यूरेनस, बुध, मंगल, नेपच्यून और शनि ग्रह एक सीधी लाइन में आ जाएंगे। इनमें से बुध, बृहस्पति, मंगल, और शनि को नॉर्मल आंखों से देखा जा सकेगा, जबकि यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए दूरबीन की जरूरत होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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