सूर्य ग्रहण से इन 5 राशियों को लाभ तो ये 3 राशि वाले रहें सावधान, जीवन में होंगे बड़े बदलाव

साल का आखिरी आंशिक सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025, रविवार को लगेगा। यह ग्रहण भारत के समय के अनुसार रात 10:59 बजे शुरू होकर अगले दिन यानी 22 सितंबर को सुबह 3:23 बजे खत्म होगा। लगभग 4 घंटे 24 मिनट तक यह ग्रहण रहेगा। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 20 Sep 2025 10:09 AM
साल का आखिरी आंशिक सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025, रविवार को लगेगा। यह ग्रहण भारत के समय के अनुसार रात 10:59 बजे शुरू होकर अगले दिन यानी 22 सितंबर को सुबह 3:23 बजे खत्म होगा। लगभग 4 घंटे 24 मिनट तक यह ग्रहण रहेगा। इस दौरान चंद्रमा सूर्य के लगभग 85% हिस्से को ढक देगा, जिससे आकाश में अर्धचंद्र जैसा दृश्य दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा क्योंकि इस समय सूर्य पहले ही अस्त हो चुका होगा, इसलिए सूतक काल नहीं लगेगा। हालांकि ज्योतिषशास्त्र के अनुसार 12 राशियों पर इस ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं, सूर्य ग्रहण का सभी 12 राशियों पर प्रभाव-

मेष राशि: काम और पैसे के नए मौके खुलेंगे। पुराने झगड़े सुलझ सकते हैं और समाज में सम्मान बढ़ेगा। थोड़ा खुद पर भरोसा रखें। समय पक्ष में है। मेहनत और धैर्य से फायदा होगा।

वृषभ राशि: पैसों की स्थिति मजबूत रहेगी और पुराने निवेश या संपत्ति से लाभ हो सकता है। घर-परिवार में शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। थोड़ा आराम और सही खान-पान काम आएगा।

मिथुन राशि: मानसिक तनाव बढ़ सकता है। काम में देरी हो सकती है। जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। सोच-समझकर कदम बढ़ाएं। नहीं तो नुकसान हो सकता है।

कर्क राशि: घर-परिवार में हल्की टेंशन रहेगी। बड़े फैसले टालें। किसी से बहस हो सकती है। भावनाओं में कन्फ्यूजन हो सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। धैर्य रखें। सब धीरे-धीरे ठीक होगा।

सिंह राशि: परिवार खुश रहेगा और घर में सकारात्मक माहौल रहेगा। बच्चे या पढ़ाई से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी। नए काम और प्रोजेक्ट में लाभ होगा। समय आपके पक्ष में है। आत्मविश्वास बनाए रखें।

कन्या राशि: नौकरी या बिजनेस में नए मौके मिलेंगे। रिश्तों में समझदारी जरूरी है। किसी से टकराव ना हो। नया प्रोजेक्ट या योजना शुरू करने का अच्छा समय है। आर्थिक मामलों में भी फायदा होगा।

तुला राशि: रिश्तों में थोड़ी टेंशन हो सकती है। पैसों की प्लानिंग संभलकर करें। खुद पर भरोसा रखें। जल्दबाजी न करें। धीरे-धीरे सब सही होगा। सोच-समझकर फैसले लेना, फायदे में रहेगा।

वृश्चिक राशि: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। भावनाओं में उलझन हो सकती है। किसी बड़े निर्णय से पहले दो बार सोचें। रिश्तों में ईर्ष्या या टकराव से बचें। मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

धनु राशि: आत्मविश्वास बढ़ेगा। यात्रा और बिजनेस में लाभ के योग हैं। नए काम या जिम्मेदारियों को संभालने का समय बढ़िया है। खुद पर भरोसा रखें। मेहनत का पूरा फल मिलेगा।

मकर राशि: काम थोड़ा धीमा रह सकता है। धैर्य रखना जरूरी है। जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं होगा। स्वास्थ्य और नींद पर ध्यान दें। बड़े निर्णय टालें। समय आने पर सब सही होगा।

कुंभ राशि: नए आईडिया और प्लान अच्छे चलेंगे। पैसों में सावधानी जरूरी है। रिश्तों में बातचीत से सब ठीक होगा। सोच-समझकर निवेश और काम करना फायदेमंद रहेगा।

मीन राशि: काम में रुकावट या देरी हो सकती है। नई योजनाएं समय ले सकती हैं। स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर ध्यान दें। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी ले लें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

