Surya Grahan: सावन में सूर्य ग्रहण, मकर, धनु समेत ये 5 राशियां रखें खास ख्याल
Surya Grahan Rashifal Solar Eclipse in Sawan 2026 : इस साल सावन के महीने में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। पंडित जी से जानें, सावन में लगने वाले सूर्य ग्रहण के दौरान किन राशियों को सावधानी बरतनी चाहिए-
Surya Grahan Rashifal Solar Eclipse in Sawan 2026, सावन सूर्य ग्रहण : हर साल सूर्य ग्रहण लगता है। कई बार ग्रहण का प्रभाव देश समेत राशियों पर पड़ता है और कई बार कोई असर देखने को नहीं मिलता। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण शुभ घटना नहीं मानी जाती है। इस साल सावन के महीने में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 के दिन लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य ग्रहण का प्रभाव राशियों पर भी देखा जाता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, ग्रहण एक नकारात्मक शब्द है। कभी भी किसी भी ग्रहण से कोई लाभ नहीं हो सकता है। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं सावन में लगने वाले सूर्य ग्रहण के दौरान किन राशियों को सावधानी बरतनी चाहिए -
सावन में सूर्य ग्रहण, मकर, धनु समेत ये 5 राशियां रखें खास ख्याल
एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मीन राशि, धनु राशि, कर्क राशि, मेष राशि, और मकर राशि वालों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इन लोगों के बड़े नुकसान होने के चांसेस दिख रहे हैं।
मीन राशि वाले किन बातों का रखें ध्यान
मीन राशि के जातकों आपको सावन में सूर्य ग्रहण के दौरान खास ध्यान रखना चाहिए। ऑफिस का प्रेशर छोड़ें। दफ्तर का तनाव घर पर न लाएं। कुछ मामलों पर अपना आपा खो सकते हैं, जिससे आगे परेशानी हो सकती है।
धनु राशि वाले किन बातों का रखें ध्यान
धनु राशि के जातकों आपके लिए सावन में लगने वाला सूर्य ग्रहण शुभ नहीं माना जा रहा है। आप ऑफिस की राजनीति का शिकार हो सकते हैं। ऐसी किसी भी चीज में शामिल न हों, जिससे वैवाहिक जीवन में कलह-क्लेश हो।
कर्क राशि वाले किन बातों का रखें ध्यान
कर्क राशि के जातकों आपके लिए सावन में लगने वाला सूर्य ग्रहण लाभदायक नहीं माना जा रहा है। प्रोडक्टिविटी पर बुरा असर पड़ सकता है। तनाव संबंधी समस्याओं से बचें। आर्थिक विवादों से दूर रहें।
मेष राशि वाले किन बातों का रखें ध्यान
मेष राशि के जातकों आपके लिए सावन में लगने वाला सूर्य ग्रहण फायदेमंद नहीं माना जा रहा है। जटिल मामलों को सावधानी से संभालें। अपमान न करें। किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। अधिक खर्च करने से बचें।
मकर राशि वाले किन बातों का रखें ध्यान
मकर राशि के जातकों आपके लिए सावन में लगने वाला सूर्य ग्रहण पॉजिटिव नहीं माना जा रहा है। एडवाइस देने वाले किसी तीसरे व्यक्ति से सावधान रहें। निवेश करते समय सावधान रहें। फालतू खर्च से सावधान रहें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा