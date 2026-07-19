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Surya Grahan: सावन में सूर्य ग्रहण, मकर, धनु समेत ये 5 राशियां रखें खास ख्याल

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Surya Grahan Rashifal Solar Eclipse in Sawan 2026 : इस साल सावन के महीने में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। पंडित जी से जानें, सावन में लगने वाले सूर्य ग्रहण के दौरान किन राशियों को सावधानी बरतनी चाहिए-

Surya Grahan: सावन में सूर्य ग्रहण, मकर, धनु समेत ये 5 राशियां रखें खास ख्याल

Surya Grahan Rashifal Solar Eclipse in Sawan 2026, सावन सूर्य ग्रहण : हर साल सूर्य ग्रहण लगता है। कई बार ग्रहण का प्रभाव देश समेत राशियों पर पड़ता है और कई बार कोई असर देखने को नहीं मिलता। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण शुभ घटना नहीं मानी जाती है। इस साल सावन के महीने में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 के दिन लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य ग्रहण का प्रभाव राशियों पर भी देखा जाता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, ग्रहण एक नकारात्मक शब्द है। कभी भी किसी भी ग्रहण से कोई लाभ नहीं हो सकता है। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं सावन में लगने वाले सूर्य ग्रहण के दौरान किन राशियों को सावधानी बरतनी चाहिए -

सावन में सूर्य ग्रहण, मकर, धनु समेत ये 5 राशियां रखें खास ख्याल

एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मीन राशि, धनु राशि, कर्क राशि, मेष राशि, और मकर राशि वालों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इन लोगों के बड़े नुकसान होने के चांसेस दिख रहे हैं।

मीन राशि वाले किन बातों का रखें ध्यान

मीन राशि के जातकों आपको सावन में सूर्य ग्रहण के दौरान खास ध्यान रखना चाहिए। ऑफिस का प्रेशर छोड़ें। दफ्तर का तनाव घर पर न लाएं। कुछ मामलों पर अपना आपा खो सकते हैं, जिससे आगे परेशानी हो सकती है।

धनु राशि वाले किन बातों का रखें ध्यान

धनु राशि के जातकों आपके लिए सावन में लगने वाला सूर्य ग्रहण शुभ नहीं माना जा रहा है। आप ऑफिस की राजनीति का शिकार हो सकते हैं। ऐसी किसी भी चीज में शामिल न हों, जिससे वैवाहिक जीवन में कलह-क्लेश हो।

कर्क राशि वाले किन बातों का रखें ध्यान

कर्क राशि के जातकों आपके लिए सावन में लगने वाला सूर्य ग्रहण लाभदायक नहीं माना जा रहा है। प्रोडक्टिविटी पर बुरा असर पड़ सकता है। तनाव संबंधी समस्याओं से बचें। आर्थिक विवादों से दूर रहें।

मेष राशि वाले किन बातों का रखें ध्यान

मेष राशि के जातकों आपके लिए सावन में लगने वाला सूर्य ग्रहण फायदेमंद नहीं माना जा रहा है। जटिल मामलों को सावधानी से संभालें। अपमान न करें। किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। अधिक खर्च करने से बचें।

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मकर राशि वाले किन बातों का रखें ध्यान

मकर राशि के जातकों आपके लिए सावन में लगने वाला सूर्य ग्रहण पॉजिटिव नहीं माना जा रहा है। एडवाइस देने वाले किसी तीसरे व्यक्ति से सावधान रहें। निवेश करते समय सावधान रहें। फालतू खर्च से सावधान रहें।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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