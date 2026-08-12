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9:04 मिनट से सूर्य ग्रहण शुरू, पूर्ण ग्रहण का नजारा 2.30 मिनट से भी कम, किन देशों में आएगा नजर

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Surya Grahan kitne baje se hai on 12 August SOLAR ECLIPSE 2026: कई देशों में आज का पूर्ण सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से नजर आएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने पर कुछ देर तक चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह कवर कर देता है।

Surya Grahan kitne baje se hai on 12 August SOLAR ECLIPSE 2026 Time in which countries Eclipse timing
आज पूर्ण सूर्य ग्रहण कब से

Surya Grahan kitne baje se hai on 12 August SOLAR ECLIPSE 2026, पूर्ण सूर्य ग्रहण: आज एक रोमांचक नजारा आसमान में दिखने वाला है। पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना अनोखी और महत्वपूर्ण मानी जाती है। सिर्फ चंद मिनटों के लिए आज आसमान में अंधेरा छा जाएगा। कुछ देशों में दिन में रात जैसा माहौल हो जाएगा। यह बेहद भी शानदार नजारा होगा, खासतौर पानी के आस-पास वाली जगहों पर यह बेहद ही खूबसूरत दृश्य होगा। आज का पूर्ण सूर्य ग्रहण कर्क राशि में लगने जा रहा है। पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने पर कुछ देर तक चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह कवर कर देता है। इससे सूरज का केवल बाहरी वायुमंडल ही नजर आता है। कई देशों में आज का पूर्ण सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से नजर आएगा।

9:04 मिनट से सूर्य ग्रहण शुरू, पूर्ण ग्रहण का नजारा 2.30 मिनट से भी कम, किन देशों में आएगा नजर

सूर्य ग्रहण कब शुरू होगा?

भारतीय समय के अनुसार, आज के पूर्ण सूर्य ग्रहण की टोटल टाइमिंग लगभग 4 घंटे 24 मिनट एवं 40 सेकेंड रहेगी। आज का पूर्ण सूर्य ग्रहण रात में 9 बजकर 04 मिनट से शुरू होगा। ग्रहण की समाप्ति देर रात 1 बजकर 28 मिनट पर होगी।

आज पूर्ण सूर्य ग्रहण पीक पर कब होगा?

भारतीय समय के अनुसार, आज सूर्य ग्रहण रात 11 बजकर 16 मिनट पर पीक पर होगा। इस समय चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से कवर कर लेगा। लेकिन यह कुछ ही मिनट के लिए होगा।

किस राशि और नक्षत्र में लगेगा आज का पूर्ण सूर्य ग्रहण?

साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा।

कितने देर तक सूर्य को चंद्र कवर करेगा?

नासा के अनुसार, पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय 2.30 मिनट से भी कम का होगा।

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कहां नजर आएगा सूर्य ग्रहण का पूर्ण नजारा?

पूर्ण सूर्य ग्रहण आइसलैंड, ग्रीनलैंड और उत्तरी स्पेन के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। स्पेस.कॉम के अनुसार, वैलोरिया ला बुएना, उत्तरी स्पेन, जहां सूरज डूबने से ठीक पहले पूर्ण सूर्य ग्रहण नजर आएगा और सूरज पश्चिमी क्षितिज के पास नीचे होगा।

कहां नजर आएगा सूर्य ग्रहण का आंशिक नजारा?

पूर्ण सूर्य ग्रहण का आंशिक नजारा, यूरोप के ज्यादातर हिस्सों के साथ-साथ पूर्वोत्तर अमेरिका और पूर्वी कनाडा में देखा जा सकेगा, जिसमें चांद सूरज का एक हिस्सा ढकता हुआ दिखेगा।

लोकल टाइम अनुसार पूर्ण सूर्य की टाइमिंग

आइसलैंड, रेकजाविक

आंशिक ग्रहण की शुरुआत: शाम 4:47

पूर्ण ग्रहण की शुरुआत: शाम 5:48

पूर्ण ग्रहण समाप्त: शाम 5:49

आंशिक ग्रहण समाप्त: शाम 6:47

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स्पेन, लिओन

आंशिक ग्रहण की शुरुआत: शाम 7:32

पूर्ण ग्रहण की शुरुआत: शाम 8:28

पूर्ण ग्रहण समाप्त: शाम 8:30

आंशिक ग्रहण समाप्त: शाम 9:22

स्पेन, जारागोजा

आंशिक ग्रहण की शुरुआत: शाम 7:34

पूर्ण ग्रहण की शुरुआत: शाम 8:29

पूर्ण ग्रहण समाप्त: शाम 8:30

आंशिक ग्रहण समाप्त: शाम 9:07

स्पेन, वेलेंसिया

आंशिक ग्रहण की शुरुआत: शाम 7:38

पूर्ण ग्रहण की शुरुआत: शाम 8:32

पूर्ण ग्रहण समाप्त: शाम 8:33

आंशिक ग्रहण समाप्त: शाम 9:01

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पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या करें?

मानसिक शांति के लिए सूर्यदेव, शिव जी या भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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