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सावन में सूर्य के दो बड़े बदलाव मचाएंगे हलचल, किन राशियों के लिए लाभ, क्या पड़ेगा असर?

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Surya grahan 2026 horoscope:सावन में सूर्य के दो बड़े बदलाव आपकी राशि में क्या हलचल मचाएंगे। क्या आप पर कोई असर होगा। यहां पढ़ें राशियों पर प्रभाव

Surya Grahan rashifal in hindi 12 august
सूर्य ग्रहण 2026 12 अगस्त 2026

सावन में सूर्य के दो बड़े बदलाव होने वाले हैं। एक तो सावन की हरियाली अमावस्या पर और एक अमावस्या के दो दिन बाद। इन दोनों ही बदलावों का असर सभी राशियों पर होगा। क्योंकि सूर्य कर्क राशि से अपनी राशि सिंह राशि में जा रहे हैं। 17 अगस्त को सूर्य का गोचर सिंह राशि में होगा, जहां सूर्य केतु के साथ युति बनाएंगे। सूर्य का यह बदलाव भी खास है, क्योंकि सूर्य अपनी राशि में जा रहे हैं, यहां सूर्य अच्छे से अपना प्रभाव स्थापित कर पाएंगे। आइए जानें सूर्य के इन बदलावों के बारे में

सूर्य ग्रहण कब लगेगा?

2026 पूर्ण कर्क और अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा। 12 अगस्त को लगेगा। रात 11.57 मिनट से शुरू होगा। भारत में दिखाई नहीं देगा। यूरोप के शहरों के दिखाई देगा। भारत में कोई सूत नहीं लगेगा। ग्रहण कर्क राशि में सूर्य और गुरु और बुध होंगे। इससे कई अच्छे और बुरे योग बन रहे हैं। । 12 अगस्त 2026 को पूर्ण सूर्य ग्रहण है. सूर्य, चंद्रमा और राहु के संयोग से ग्रहण योग बनेगा. ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र अनुसार राशियों पर इसका असर वर्ष 2026 का आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को कर्क राशि में और अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा। दरअसल अभी सूर्य कर्क राशि में उच्च के गुरु के साथ बैठे हैं। इसके बाद 17 अघस्त को सूर्य सिंह राशि में आएंगे और केतु के साथ युति बनाएंगे। यह भारतीय समयानुसार रात में होने के कारण भारत में दिखाई नहीं देगा। सावन का महीना 12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा।

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सूर्य ग्रहण का और सूर्य गोचर का किस राशि पर शुभ असर?

कर्क राशि पर क्या असर

कर्क राशि के लिए थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन आपको किसी भी पैसों से जुड़ी चीज पर सलाह लेनी है। कहीं किसी काम से बाहर जाएंगे और आपको लाभ होगा। पर्सनल लाइफ में भी अच्छे योग आपका इंतजार कर रहे हैं।

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सिंह राशि पर क्या असर

सिंह राशि वालों के लिए सरकारी लाभ इंतजार कर रहा है। आपको करियर में अच्छे योग मिलेंगे। आपके लिए चीजें पहले से बहुत अच्छी होंगी। अगर ऑफिस की लाइफ में कुछ दिक्कतें है तो ‌वो भी खत्म होगीं। पिता से संबंध अच्छे और लाभ मिलेगा। धन लाभ के योग हैं।

कन्या राशि पर क्या असर

कन्या राशि के लिए अड़चने दूर होगी। इस दौरान थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको समझना होगा कि क्या सही है। करियर में भी कुछ रुकावटें आ सकती हैं। ऑफिस में चीजें सुधरेंगी और आपको जिम्मेदारियां मिलेंगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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