2026 में शुरु में ही दो बड़े ग्रहण, इन राशियों को करेंगे प्रभावित, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का ऐसा होगा असर

2026 mein Surya grahan chandra grahan kab lagega: नए साल में फरवरी में सूर्य ग्रहण लगेगा। इसके बाद मार्च में इस दिन पूर्णिमा पर लगेगा चंद्र ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण कई तरीके से भी राशियों को प्रभावित करेगा। आइए जानें फरवरी मार्च में लगने वाले इन द्रहण का किन राशियों पर असर होगा।

Jan 04, 2026 10:37 am IST
2026 mein Surya grahan chandra grahan kab lagega: नए साल में फरवरी में सूर्य ग्रहण लगेगा। इसके बाद मार्च में र्णिमा पर लगेगा चंद्र ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण कई तरीके से भी राशियों को प्रभावित करेगा। आइए जानें फरवरी मार्च में लगने वाले इन ग्रहण का किन राशियों पर असर होगा। नए साल का पहला सूर्य ग्रहण फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 17 फरवरी 2026 को लगेगा।साल का दूसरा सूर्य ग्रहण सावन के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को 12 अगस्त 2026 को लगेगा। इसके अलावा साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगेगा। इस ग्रहण के दिन होली होगी। ये दोनों ग्रहण कई तरीकों से विभिन्न राशियों को प्रभावित करेंगे। साल के दूसरे और तीसरे महीने में लगने वाले ये ग्रहण कई राशियों को अलर्ट रहने की और ईशारा कर रहे हैं। आइए जानें किन राशियों पर होगा ग्रहण का प्रभाव-

मेष से लेकर कन्या राशि पर रहेगा क्या प्रभाव

2026 में मेष राशि वाले मंगल के मकर राशि में जाने से अच्छे खासे प्रभावित होंगे, वहीं फरवरी मार्च का ग्रहण इस राशि के लोगों को पार्टनरशिप और लोन से से जुड़े कर्म सुधार के मौके ऑफर करेगा।अगस्त में सूर्य ग्रहण लगेगा जिसमें आपको अपने ईगो को शांत रखना है और खास ध्यान देना है।

वृष राशि के लोगों को जनवरी में मंगल का गोटर पढ़ाई में लंबे समय की प्लानिंग में लाभ देगा। फरवरी और मार्च का ग्रहण आपको भय से मुक्त होने का मौका देगा। अगस्त में आपका विश्वास आध्यात्म में बढ़ेगा।

सिंह राशि वालों को फरवरी और मार्च में पैसों को लेकर खास ध्यान देना होगा। इसके अलावा इस ग्रहण से आपके पैसों के उन रिसोर्स पर असर होगा, जो आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं।

कन्या राशि वालों के लिए फरवरी और मार्च का ग्रहण आपके लिए पार्टनरशिप में अनिश्चितता की स्थिति लाएगा। इसके अलावा आपका कोई सच भी सामने ला सकता है।

तुला से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय

तुला राशि वालों के लिए फरवरी और मार्च का ग्रहण कई तरीके से दिक्कतें लाएगा। आपका जेली रुटीन खराब हो सकता है। इसलिए इस समय आपको अधिक से अधिक अनुशासन में रहना होगा।

धनु राशि वालों को साल 2026 में चंद्रमा आपके इमोशन भाव में बैठेकर आपको निर्देशित करेगा। फरवरी और मार्च में धनु राशि के लोगों को ग्रहण प्रभावित करेंगे। आपको नौकरी को लेकर और घर में इसकाअसर दिखेगा। आपकी इस समय प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। जनवरी में मंगल के मकर राशि में होने से आपको आपको आर्थिक मामलों में थोड़ी खास डीलिंग करनी होगी।

मकर राशि वालों के लिए अगस्त का ग्रहण खास रहेगा, ये आपको खास तौर पर पब्लिक इमेज में ध्यान देने के लिए कहेगा। फरवरी और मार्च में आपके धार्मिक तौर पर आगे बढ़ेंगे।

कुंभ राशि के लोगों को फरवरी मार्च के ग्रहण पैसों से जुड़े मामलों, आपकी अपनी एक पहचान और दूसरों के साथ होने वाले रिसोर्स में प्रतियोगिता कराएगा। वहीं मीन राशि वालों के लिए फरवरी मार्च का ग्रहण कम्युनिकेशन और गहराई में हिलिंग पर असर डालेगा।

साल के आखिरी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब

साल का आखिरी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अगस्त के महीने में लगेंगे। दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को और इस साल का दूसरा चंद्रग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगेगा। ये साल का दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। ये ग्रहण उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। इसका सूतक मान्य नहीं होगा। इसके अलावा साल के दूसरे महीने में वल्याकार सू्य ग्रहण होगा। ये अंटार्कटिका और दक्षिणी अफ्रीका में दिखेगा। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा।

